Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии
ТАСС, 12 марта. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском
ТАСС, 12 марта. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском
Спортсменка на дистанции 7,5 км показала результат 18 минут 11,1 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах. Второе время у немки Дениз Херрман (отставание 6,1 секунды; 0 промахов), третьей стала итальянка Доротея Вирер (+10,5; 0).
Россиянка Татьяна Акимова заняла 25-е место (+1.20,4; 1), Лариса Куклина — 42-е (+1.34,3; 1), Светлана Миронова — 52-е (+1.48,6; 3), Ульяна Кайшева — 58-е (+1.57,8; 4), Евгения Павлова — 65-е (+2.09,3; 3), Ирина Казакевич — 81-е (+2.34,8; 4), Павлова и Казакевич не смогли отобраться в гонку преследования.
Экхофф, одержавшая победу в шестой спринтерской гонке Кубка мира подряд, укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, в ее активе 983 очка. Второе место занимает ее соотечественница Марте Рёйселанн (870), третьей — шведка Ханна Эберг (815), лучшей из россиянок является Миронова, занимающая 19-ю строчку. В зачете спринтерских гонок также первое место занимает Экхофф (414), второй идет Рёселанн (302), третьей — Ханна Эберг (296), Миронова — 22-я. В Кубке наций первыми идут норвежки (7 069), вторыми — шведки (6 973), третьими — немки (6 865), россиянки — пятые (6 263). Место в пятерке Кубка наций по итогам сезона дает право в следующем сезоне выставлять на одну гонку Кубка мира максимальное число участников — шесть.
Программа этапа Кубка мира в Чехии продолжится мужской и женской гонками преследования, которые пройдут в субботу.