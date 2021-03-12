Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Спортсменка на дистанции 7,5 км показала результат 18 минут 11,1 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах. Второе время у немки Дениз Херрман (отставание 6,1 секунды; 0 промахов), третьей стала итальянка Доротея Вирер (+10,5; 0).

Экхофф, одержавшая победу в шестой спринтерской гонке Кубка мира подряд, укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, в ее активе 983 очка. Второе место занимает ее соотечественница Марте Рёйселанн (870), третьей — шведка Ханна Эберг (815), лучшей из россиянок является Миронова, занимающая 19-ю строчку. В зачете спринтерских гонок также первое место занимает Экхофф (414), второй идет Рёселанн (302), третьей — Ханна Эберг (296), Миронова — 22-я. В Кубке наций первыми идут норвежки (7 069), вторыми — шведки (6 973), третьими — немки (6 865), россиянки — пятые (6 263). Место в пятерке Кубка наций по итогам сезона дает право в следующем сезоне выставлять на одну гонку Кубка мира максимальное число участников — шесть.