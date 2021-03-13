Биатлонист Елисеев заехал в топ-10 на Кубке мира в Чехии. Это всего второй раз в сезоне

Несмотря на то, что сборная России неудачно выступила в спринте, соперники позволили остаться ей в борьбе за высокие места в гонке преследования. Результаты получились такими плотными, что на старте Матвей Елисеев и Александр Логинов проигрывали Кентену Фийону Майе всего 50 секунд, а Эдуард Латыпов — чуть больше минуты. По биатлонным меркам — совсем немного.

Француз начал лихо, но к первому рубежу чуть сбросил скорость, позволив соперникам приблизиться. Это ему, правда, не помогло. Ветер на рубеже вынудил Фийона Майе отправиться на штрафной круг. Соперники быстро воспользовались ситуацией: Лукас Хофер и Эмильен Жаклен вышли в лидеры. Их преследовали Стурла Холм Легрейд и Антонен Гигонна. Фийон Майе был в 10 секундах. Логинов, Латыпов и Елисеев проигрывали минуту, Евгений Гараничев и Карим Халили — две.

После очередной лежки Легрейд, Жаклен и Хофер остались втроем. Ближайшая группа преследователей, которую возглавляли братья Бе, уступала им 19 секунд. У россиян ничего не менялось. Никого их них не было даже в топ-10. Рассчитывать на успех Логинов, Елисеев и Латыпов могли лишь в том случае, если бы соперники промахивались по пять раз. Такого, конечно же, не случилось. Лидеры практически синхронно ошиблись на стойке, позволив вернуться в борьбу Йоханнесу Бе, Фийону Майе и Гигонна, но это все равно не сыграло для наших никакой роли.

На заключительный рубеж претенденты на победу пришли вшестером. И им всем пришлось трудно, потому что нужно было бороться не только с нервами, но и с ветром. Он с чешского стадиона так никуда и не делся. Устойчивее всех оказались Фийон Майе и Жаклен. Французы ушли с 20-секундным заделом относительно Бе и Легрейда. Уже на отметке 10,9 километра Кентен обошел обессиленного друга по команде и выиграл гонку. А Жаклен так закислился, что его вскоре обогнал Бе, которому удалось отцепить Легрейда. Второе место позволило сохранить Рыжему первое место в тотале, но его положение все равно еще не так устойчиво.