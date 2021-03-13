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20:28 (мск), источник: ТАСС

Экхофф досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира

ТАСС, 13 марта. Норвежка Тириль Экхофф впервые стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии, Экхофф заняла первое место и стала в общем зачете недосягаемой для ближайшей преследовательницы, соотечественницы Марте Рёйселанн.

Экхофф в гонке преследования на дистанции 10 км показала результат 27 минут 13,6 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова (отставание 34,6 секунды; 0 промахов), третьей финишировала немка Франциска Пройс (+40,2; 2).

Этап Кубка мира в Чехии завершится в воскресенье.

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