Экхофф досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира
ТАСС, 13 марта. Норвежка Тириль Экхофф впервые стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.
ТАСС, 13 марта. Норвежка Тириль Экхофф впервые стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.
В субботу в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии, Экхофф заняла первое место и стала в общем зачете недосягаемой для ближайшей преследовательницы, соотечественницы Марте Рёйселанн.
Экхофф в гонке преследования на дистанции 10 км показала результат 27 минут 13,6 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова (отставание 34,6 секунды; 0 промахов), третьей финишировала немка Франциска Пройс (+40,2; 2).
Этап Кубка мира в Чехии завершится в воскресенье.