Динара Алимбекова заняла второе место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Чехии

Дистанцию в 10 км с четырьмя огневыми рубежами белоруска, не допускавшая промахов, преодолела на 34,6 сек позже победительницы — норвежской стреляющей лыжницы Тириль Экхофф. Скандинавка один раз промахнулась на стрельбище и завершила гонку с итоговым результатом — 27 мин. 13,6 сек.