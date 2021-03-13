Динара Алимбекова заняла второе место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Чехии

Дистанцию в 10 км с четырьмя огневыми рубежами белоруска, не допускавшая промахов, преодолела на 34,6 сек позже победительницы — норвежской стреляющей лыжницы Тириль Экхофф. Скандинавка один раз промахнулась на стрельбище и завершила гонку с итоговым результатом — 27 мин. 13,6 сек.
Бронзовую медаль выиграла немецкая спортсменка Франциска Пройс. Она оставила незакрытой одну мишень, уступив победительнице 40,2 сек.
Что касается остальных белорусок, то Ирина Кривко финишировала 21-й (отставание 2 мин. 17,7 сек, 1 промах), Анна Сола стала 22-й (отставание 2 мин. 24,4 сек, 4 промаха). Елена Кручинкина — 28-й (отставание 2 мин. 46,6 сек., 3 промаха).