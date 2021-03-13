Лариса Куклина: «Мы показываем какое-то дно. Вся подготовка была не такой, какой должна быть»
Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.
Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.
Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. — Думаю, одной ночи не хватит, чтобы сделать выводы. Это нужно просто в конце сезона полностью анализировать весь подготовительный и соревновательный период, — заявила Куклина в эфире «Матч ТВ». — Пока есть возможность, я буду бороться. Это 100 процентов. Я не могу опустить руки, пока сезон не закончился. Есть ли физическая возможность? Что есть, то и показываем. Не скажу, что это максимум. Это, наверное,