Лариса Куклина: «Мы показываем какое-то дно. Вся подготовка была не такой, какой должна быть»

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. — Думаю, одной ночи не хватит, чтобы сделать выводы. Это нужно просто в конце сезона полностью анализировать весь подготовительный и соревновательный период, — заявила Куклина в эфире «Матч ТВ». — Пока есть возможность, я буду бороться. Это 100 процентов. Я не могу опустить руки, пока сезон не закончился. Есть ли физическая возможность? Что есть, то и показываем. Не скажу, что это максимум. Это, наверное, какое-то дно, которое мы показываем. Вот и всё. — Сейчас происходят какие-то качели. Утром просыпаюсь и ни рукой, ни ногой… А на следующий день я вдруг чувствую, что готова бежать. Это говорит о том, что вся подготовительная система была не такой, какой должна быть. Напомним, что гонку преследования выиграла норвежская биатлонистка Тирил Экхофф. Куклина стала лучшей среди россиянок, показав 37-й результат.