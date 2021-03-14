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17:10 (мск), источник: Sport24

Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россия финишировала 5-й

Сборная России заняла пятое место по итогам сингл-микста на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Российскую национальную команду представляли Лариса Куклина и Матвей Елисеев.

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Источник: Sport24

Первое место заняла сборная Швеции в составе Линн Перссон и Себастьяна Самуэльссона. Вторыми стали норвежцы — Ингрид Тандреволд, Стурла Легрейд, а сборная США замкнула тройку призеров (Сюзан Данкли, Шон Доэрти).

Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место, Чехия
Сингл-микст

1. Швеция — 37:41.4 (0+7)
2. Норвегия +1.5 (0+6)
3. США +26.1 (0+7)

5. Россия +1:10.8 (0+7)

  • 1
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    США
    США
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