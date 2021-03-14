Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россия финишировала 5-й
Сборная России заняла пятое место по итогам
Сборная России заняла пятое место по итогам
Первое место заняла сборная Швеции в составе Линн Перссон и Себастьяна Самуэльссона. Вторыми стали норвежцы — Ингрид Тандреволд, Стурла Легрейд, а сборная США замкнула тройку призеров (Сюзан Данкли, Шон Доэрти).
Кубок мира. 9-й этап.
Сингл-микст
1. Швеция — 37:41.4 (0+7)
2. Норвегия +1.5 (0+6)
3. США +26.1 (0+7)
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5. Россия +1:10.8 (0+7)