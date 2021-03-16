Бывшая лыжница Нильссон готовится дебютировать на Кубке мира по биатлону

27-летняя Нильссон включена в состав сборной Швеции по биатлону на последний этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде с 19 по 21 марта.

В сезоне-2020/21 Нильссон участвовала в Кубке IBU: на последнем этапе в Обертиллиахе шведка заняла 81-е место в спринтерской гонке.

«Стина показала хорошую форму, особенно на последних этапах Кубка IBU. Мы считаем, что для ее прогресса важно получить шанс потренироваться и соревноваться с лучшими в мире», — заявил главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас, слова которого приводит Expressen.