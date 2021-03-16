Олимпийский чемпион по биатлону Пайффер объявил о завершении карьеры

«Сегодня я хочу объявить о завершении карьеры биатлониста, — написал спортсмен. — Как вы можете себе представить, после столь долгого времени это непростое решение, но для себя я решил, что окончание этого сезона — идеальное время для ухода. Этой зимой я все еще мог радоваться некоторым хорошим гонкам и успехам, и было замечательно чувствовать себя конкурентоспособным. В течение последних 13 лет я был частью сборной Германии, переживая при этом много эмоциональных моментов, от сладких успехов до горьких поражений. Спорт сформировал меня, и я не хочу упускать опыт, который мне было суждено получить».