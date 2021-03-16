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18:55 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по биатлону Пайффер объявил о завершении карьеры

ТАСС. 16 марта. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня я хочу объявить о завершении карьеры биатлониста, — написал спортсмен. — Как вы можете себе представить, после столь долгого времени это непростое решение, но для себя я решил, что окончание этого сезона — идеальное время для ухода. Этой зимой я все еще мог радоваться некоторым хорошим гонкам и успехам, и было замечательно чувствовать себя конкурентоспособным. В течение последних 13 лет я был частью сборной Германии, переживая при этом много эмоциональных моментов, от сладких успехов до горьких поражений. Спорт сформировал меня, и я не хочу упускать опыт, который мне было суждено получить».

Пайффер, которому в четверг исполнится 34 года, на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане выиграл золотую медаль в спринте. Также на его счету пять побед на чемпионатах мира.

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