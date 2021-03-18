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18 марта, источник: ТАСС

Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет со зрителями

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по биатлону, который стартует в Ханты-Мансийске 31 марта, пройдет в присутствии зрителей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Рябов.

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Источник: РИА "Новости"

«На соревнования будет допущено то количество зрителей, которое регламентировано распоряжением нашего местного Роспотребнадзора, — сказал Рябов. — То есть не более 25% от вместимости трибун. С учетом того, сколько наш стадион вмещает (15 тысяч зрительских мест — прим. ТАСС), соревнования может посетить очень большое количество болельщиков. Соревнования будут проходить с соблюдением всех норм безопасности, которые требует Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа».

Чемпионат России пройдет с 31 марта по 4 апреля, турнир стартует мужской спринтерской гонкой на 10 км. С 8 по 15 марта в Ханты-Мансийске проходило первенство страны по биатлону в неолимпийских дисциплинах, на который также были допущены болельщики.

«На днях состоялось заседание регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Сейчас мы ждем соответствующего распоряжения губернатора, согласно которому будут чуть-чуть смягчены условия проведения спортивных мероприятий», — добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат России 2020 года, который планировали провести в Ханты-Мансийске с 25 марта по 3 апреля, был отменен из-за пандемии коронавируса.

На чемпионат России по лыжным гонкам, который пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля, зрители допущены не будут.

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