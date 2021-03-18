Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет со зрителями
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по биатлону, который стартует в
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по биатлону, который стартует в
«На соревнования будет допущено то количество зрителей, которое регламентировано распоряжением нашего местного Роспотребнадзора, — сказал Рябов. — То есть не более 25% от вместимости трибун. С учетом того, сколько наш стадион вмещает (15 тысяч зрительских мест — прим. ТАСС), соревнования может посетить очень большое количество болельщиков. Соревнования будут проходить с соблюдением всех норм безопасности, которые требует Роспотребнадзор
Чемпионат России пройдет с 31 марта по 4 апреля, турнир стартует мужской спринтерской гонкой на 10 км. С 8 по 15 марта в
«На днях состоялось заседание регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Сейчас мы ждем соответствующего распоряжения губернатора, согласно которому будут
Чемпионат России 2020 года, который планировали провести в
На чемпионат России по лыжным гонкам, который пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля, зрители допущены не будут.