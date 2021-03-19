Заключительный этап Кубка мира по биатлону стартует спринтерскими гонками

В состязаниях на 7,5 км с двумя огневыми рубежами у женщин первой из белорусок на дистанцию под третьим номером отправится Динара Алимбекова. Анна Сола стартует 22-й, Ирина Кривко — 49-й, а Елена Кручинкина будет 85-й.