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19 марта, источник: БЕЛТА

Заключительный этап Кубка мира по биатлону стартует спринтерскими гонками

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спринтерскими гонками стартует сегодня в Эстерсунде (Швеция) заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В состязаниях на 7,5 км с двумя огневыми рубежами у женщин первой из белорусок на дистанцию под третьим номером отправится Динара Алимбекова. Анна Сола стартует 22-й, Ирина Кривко — 49-й, а Елена Кручинкина будет 85-й.

В мужских стартах на 10 км с двумя огневыми рубежами Беларусь представят Сергей Бочарников (3-й стартовый номер), Антон Смольский (9), Максим Воробей (45), Дмитрий Лазовский (69) и Никита Лобастов (94).

Женская гонка начнется в 14.30, мужская — в 17.30.

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