«Ужас и дно»: что ожидает биатлон России на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Последний этап — он трудный самый? Для нас — да. Потому что сборная явно домучивается на этапах, ставя антирекорды, глотая слезы и признаваясь, что показываемые результаты — уже даже не дно, а что-то под ним. Никто чисто не стреляет, а если вдруг и случается, то катастрофически проигрывает ходом.

Первый старт этапа в Эстерсунде — это спринт. Что покажет? Если та же женская сборная займет в Кубке наций шестое место, то в личных гонках следующего сезона на старт смогут выйти пять спортсменок.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0e9216a84624cd6744a3" data-vnd="0e9216a84624cd6744a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0e9216a84624cd6744a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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В прошлом году мы заняли пятое место, Белоруссия отстала тогда от России на семь позиций. Сегодня наша команда спорит за место как раз с Белоруссией. За нее выступали на этапах по четыре человека, а у нас по шесть. Впрочем, популярность все больше набирает мнение: а какая нам разница, сколько человек останется в сборной на следующий сезон, когда показываем такие результаты? Но это не дальновидно. Жизнь есть и после «дна». И каждый человек в сборной — это возможность. Другое дело, использована она или нет.

После спринта на этапе в Чехии, последнего перед Швецией, Лариса Куклина сказала, что не понимает, каким образом этот сезон сложился именно так. Назвала все ужасом и полнейшим разочарованием. Два этапа в Чехии спринт наши спортсменки, что называется, уничтожали как класс. Если на первом из этих этапов занятые места начались хотя бы с 13-го и закончились 68-м, то на втором — лучшим уже было 25-е место, а худшее — 81-м. Слова Светланы Мироновой о том, что, видимо, наступил спад, могли вызывать лишь иронию: а подъем-то, видимо, все дружно просмотрели.

У каждой биатлонистки, конечно, собственное понимание происходящего, но та же Куклина, наверное, обрисовала общую картину:

Сейчас происходят какие-то качели. Утром просыпаюсь — и ни рукой, ни ногой… А на следующий день я вдруг чувствую, что готова бежать. Это говорит о том, что вся подготовительная система была не такой, какая должна быть. Лариса Куклина российская биатлонистка

Последний мужской спринт в Чехии закончился 16-м и 17-м местами наших биатлонистов. «Конечно, 55 секунд отставания ходом — это много, — признался Матвей Елисеев. — Но, видимо, таков мой максимум в настоящий момент». Елисеев стрелял чисто, как и Александр Логинов. Но Саша, правда, делал это медленнее.

А вот Эдуард Латыпов бежал быстро — и Логинову, и Елисееву привез почти полминуты, — но стрелял не метко, два штрафных круга, 25-й. И все же это, если отталкиваться от общих результатов выглядело, скорее, оптимистично. «Все быстро исправить не выходит, но прогресс все же есть», — так прокомментировал сам Латыпов. Но это, конечно, у кого как: Александр Логинов так сказать не может. А вот Карим Халили — подтвердит.

Что нового во всем нашем старом мы увидим на этапе в Швеции? Впрочем, «что» — предугадать невозможно, качели же. А вот кого — уже известно: тренер женской сборной Михаил Шашилов подтвердил, что в Эстерсунд едут Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко, обеим 21 год, и хотя бы это факт — уже оптимистичен. Гореева в сборной уже побывала на этапах перед Новым годом, а Шевченко дебютирует. Выступая в этом сезоне на Кубке IBU, Анастасия заняла пятое место в общем зачете, Гореева — седьмая. Но особые надежды возлагать на молодых биатлонисток не будем, сезон научил, что лучше похвалить после гонок.

Еще подтвердил старший тренер и впечатление, которое складывалось у тех, кто следил за событиями в биатлоне и высказываниями самих спортсменок: некоторые из них не хотят бегать на Кубке мира. «Каждый человек сам выбирает себе путь, я пока слушаю команду. Заставлять бегать на Кубке мира? Много народа сюда стремится».

Михаил Шашилов сделал и выводы по сезону. Предварительными их назвать нельзя, они уже не изменятся, что бы ни случилось в Швеции: говорит, что многому в сборной научился и многое поменял бы. «Если остаюсь, то будет немножко все по-другому. Надо, чтобы спортсмены понимали, что они ходят на работу. Работу надо делать хорошо — нельзя просто так не зашить аппендицит».

В принципе, вывод относится к двум сборным: и женской, и мужской. Шведский этап — последняя возможность для спортсменов порадовать себя и болельщиков. Но принципиально уже ничего в оценке сезона не изменит.