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16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, Кайшева — в топ-20

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на десятом, заключительном этапе сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону.

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Источник: AFP 2020

Она прошла гонку с одним промахом на стойке. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, не допустившая ни одного промаха. Замкнула тройку сильнейших Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая также чисто отстрелялась.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева. Она заняла 16-е место с чистой стрельбой. Светлана Миронова с 2 промахами стала 24-й, Лариса Куклина (1) — 29-й, Анастасия Гореева (2) — 38-й, Татьяна Акимова (1) — 45-й, Евгения Павлова (1) — 49-й, Анастасия Шевченко (1) — 53-й, Ирина Казакевич (7) — 100-й.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 3
    Ингрид Таннреволь
    Норвегия
    Норвегия
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