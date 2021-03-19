Биатлонист Гараничев напомнил о своем существовании. В спринте на Кубке мира призер ОИ лучший из россиян — 11-й

Выступление Александра Логинова, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Евгения Гараничева, Карима Халили и Кирилла Стрельцова в спринте на финальном этапе Кубка мира — важная история, но не настолько. Все же парням за квоту, как девушкам, бороться не нужно. Куда интереснее в Эстерсунде следить за зарубой Йоханнеса Бе и Стурлы Холма Легрейда. Международная федерация (IBU) подсуетилась и вычла четыре худших гонки у парней. Выяснилось, что норвежский вундеркинд отстает от Рыжего всего на 7 очков. Интрига бешеная, не правда ли?

Бе сегодня стартовал первым и сразу же приковал всех к экранам. Норвежец мощно разогнался, явно настраиваясь на высокий результат. Даже Легрейд, ушедший в гонку под 12-м номером, проиграл ему на первых двух километрах 15 секунд. Жаль, что на лежке Йоханнес растерял все преимущество. Два промаха не могли гарантировать ему ничего хорошего, потому что Легрейд был точен. Обнадеживало лишь то, что он не лидировал. Скандинав уступал Мартину Понсилуоме и Лукасу Хоферу 10−13 секунд.

Ко второму рубежу стало ясно, что Бе ничего в этом спринте не светит. Несмотря на то, что он собрался на стойке, его основные конкуренты (Хофер, Легрейд и Тарьей Бе) там так и не провалились. А ведь только это могло помочь Рыжему. Отцепить удалось только Понсилуому, который зашел на два штрафных круга. Итальянец же ушел на финиш с 15-секундным заделом относительно норвежцев и уже на отметке 8,8 километра Бе и Легрейд ему уступали. Поэтому на финише парни расположились на втором и третьем местах. И это не могло не радовать Рыжего, потому что он сильно не провалился, расположившись прямо за Стурлой.

Россияне в этот момент уже были в гонке. Увы, но ничего позитивного они не продемонстрировали. Латыпов круто начал и привычно запорол все на огневом рубеже — два промаха. Логинов был лучшим из наших после лежки, даже претендовал на борьбу за топ-6, но промах на нестабильной стойке отбросил его далеко. На финише получилось так, что предварительно выше всех оказался Елисеев (одно непопадание). Правда, разрывы между парнями были минимальными.

Куда веселее шли дела у претендентов на медали. Себастьян Самуэльссон всерьез угрожал Хоферу в борьбе за победу. Швед уступал итальянцу 5 секунд перед заключительным кругом. Жаль, что накатить на финише у него не получилось. Стараний Самуэльссона хватило только для того, чтобы выбить из тройки Легрейда и обойти Бе-старшего. Симон Дестье, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен были опасными конкурентами для этих парней, но кому-то не хватило скорости, а кому-то — точной стрельбы. Потом в Эстерсунде пошел снег, и интрига в спринте пропала.

Наши же парни все же смогли удивить, несмотря на отсутствие ожиданий. Гараничев прошел оба рубежа на ноль и финишировал 11-м. Это лучший результат в команде. И явно никто не ожидал такого прорыва от Гараничева, который весь сезон был незаметным для болельщиков. Елисеев (21-й), Латыпов (23-й) и Логинов (26-й) — в топ-30. Халили (64-е место) и Стрельцов (68-й), к сожалению, мимо пасьюта.