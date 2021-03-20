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20 марта, источник: БЕЛТА

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла 3-е место на этапе Кубка мира

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла 3-е место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменкам пришлось соревноваться при сильном порывистом ветре и поэтому никому не удалось избежать промахов. Анна Сола промахнулась пять раз и в итоге пришла к финишу третьей, уступив победительнице ровно 44 сек.

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Первое место заняла норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, которая дистанцию в 10 км преодолела за 32 мин. 54,8 сек. при четырех выстрелах мимо цели. Второй финишировала еще одна норвежская спортсменка, лидер общего зачета Тириль Экхофф (+29,3 сек., 4 промаха).

Что касается остальных белорусских биатлонисток, то они заняли следующие места в итоговом протоколе: 9-е — Елена Кручинкина (+2 мин. 11,5 сек. ; 5), 20-е — Ирина Кривко (+2 мин. 50,7 сек. ; 4), 27-е — Динара Алимбекова (+3 мин. 08,8 сек. ; 8).

Сегодня вечером состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя заходами на стрельбище. Беларусь представят Антон Смольский (17-й стартовый номер), Сергей Бочарников (39) и Максим Воробей (40).

Завтра заключительный кубковый этап завершится мужским и женским масс-стартами.

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