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15:07 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Рёйселанн выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира

ТАСС, 20 марта. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 32 минуты 54,8 секунды, допустив четыре промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Тириль Экхофф (отставание — 29,3 секунды; 4 промаха), третьей стала белоруска Анна Сола (+44,0; 5).

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая восьмое место (+2.11,1; 5). Лариса Куклина стала 10-й (+2.13,5; 5), Светлана Миронова — 34-й (+3.39,0; 7), Анастасия Шевченко — 47-й (+4.40,8; 6), Анастасия Гореева — 49-й (+4.44,3; 8), Евгения Павлова — 55-й (+5.20,3; 8).

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Экхофф стала победительницей зачета гонок преследования и выиграла малый Хрустальный глобус, набрав 360 очков. Второе место заняла Рёйселанн (319), третьей стала немка Франциска Пройс (240). Лучшей из российских спортсменок стала Миронова, занявшая 25-ю строчку (104).

Ранее Экхофф досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира. После 25 из 26 гонок она набрала 1 139 очков. На втором месте Рёйселанн (963), на третьем — шведка Ханна Эберг (824). Лучшая из россиянок — Миронова, занимающая 19-ю позицию (406).

Позднее в субботу состоится мужская гонка преследования. Этап в Эстерсунде завершится 21 марта. Россиянки потеряли максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира, уступив ее сборной Белоруссии. В сезоне-2021/22 женскую сборную России в личных гонках будут представлять не более пяти биатлонисток.

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