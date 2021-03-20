Биатлонистка Рёйселанн выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 32 минуты 54,8 секунды, допустив четыре промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Тириль Экхофф (отставание — 29,3 секунды; 4 промаха), третьей стала белоруска Анна Сола (+44,0; 5).

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Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая восьмое место (+2.11,1; 5). Лариса Куклина стала 10-й (+2.13,5; 5), Светлана Миронова — 34-й (+3.39,0; 7), Анастасия Шевченко — 47-й (+4.40,8; 6), Анастасия Гореева — 49-й (+4.44,3; 8), Евгения Павлова — 55-й (+5.20,3; 8).

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Экхофф стала победительницей зачета гонок преследования и выиграла малый Хрустальный глобус, набрав 360 очков. Второе место заняла Рёйселанн (319), третьей стала немка Франциска Пройс (240). Лучшей из российских спортсменок стала Миронова, занявшая 25-ю строчку (104).

Ранее Экхофф досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира. После 25 из 26 гонок она набрала 1 139 очков. На втором месте Рёйселанн (963), на третьем — шведка Ханна Эберг (824). Лучшая из россиянок — Миронова, занимающая 19-ю позицию (406).