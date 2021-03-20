Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Швеции

Скандинавский стреляющий лыжник, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, пробежал 12,5 км за 32 мин. 40,5 сек. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё, после трех промахов уступивший на финише 22,6 сек. Замкнул тройку сильнейших итальянец Лукас Хофер: бронзовый призер записал на свой счет четыре промаха и уступил победителю 32,4 сек.