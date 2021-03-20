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20 марта, источник: БЕЛТА

Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Швеции

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд выиграл мужскую гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Скандинавский стреляющий лыжник, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, пробежал 12,5 км за 32 мин. 40,5 сек. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё, после трех промахов уступивший на финише 22,6 сек. Замкнул тройку сильнейших итальянец Лукас Хофер: бронзовый призер записал на свой счет четыре промаха и уступил победителю 32,4 сек.

Что касается белорусов, то лучшим стал Антон Смольский, финишировавший 19-м (отставание 2 мин. 18,5 сек., 5 промахов). Максим Воробей — 47-й (отставание 4 мин. 24,9 сек., 4 промаха), Сергей Бочарников — 49-й (отставание 4 мин. 30,4 сек., 6 промахов).

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