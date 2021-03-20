Легрейд перед последней гонкой сезона стал виртуальным лидером Кубка мира по биатлону. Бе отстает на 1 очко

В женской гонке преследования в Эстерсунде ветер не дал покоя никому из стартовавших, что сказалось на итоговом результате. Лучшими были те, кто меньше всего мазал на рубеже. Поэтому непредсказуемая погода теоретически могла сыграть на руку не только Йоханнесу Бе и Стурле Холму Легрейду, которые решают, кому достанется Большой хрустальный глобус, но и четверке россиян (Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев). Наши парни уступали Лукасу Хоферу минуту-полторы.

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Себастьян Самуэльссон проигрывал на старте Хоферу 4 секунды. Он еще до первой отсечки пристроился к итальянцу. После лежки шведу удалось его отцепить. Да и всех преследователей, которые не справились с ветром, тоже. Но Хофер даже ничего не потерял. Он прошел штрафной круг и закрепился в 26 секундах за Самуэльссоном. На третье место поднялся Йоханнес Бе. Хорошо шли дела и у некоторых россиян: Гараничев — 6-й, Латыпов — 8-й. Остальные наши потеряли в позициях.

На втором круге Самуэльссон и Бе выглядели убедительнее остальных, потому что швед убегал от Хофера, а норвежец начинал к нему приближаться. Все изменила очередная лежка. Там Себастьян зашел на два круга, позволив Хоферу вернуться на первое место. Правда, его лидерству серьезно угрожал Рыжий — 10 секунд отставания. Легрейд, кстати, был недалеко и все неверные действия норвежца на стойке могли испортить ему положение в Кубке мира. Гараничев, кстати, продолжил идеальную работу на рубеже и сохранил свое место в топ-6.

Бе быстро догнал Хофера, а Самуэльссон, Тарьей Бе и Легрейд к ним не приближались. Это было на руку обоим, потому что к моменту стрельбы ветер чуть утих. Итальянец не справился с нервами и дважды промазал, а вот Бе был собран и ушел в гонку лидером. Его задел относительно Хофера составлял 40 секунд. Группа преследователей, которую возглавлял Легрейд, прошедший круг, проигрывала Йоханнесу больше минуты и уже вряд ли претендовала на борьбу за победу. Гараничев, несмотря на ошибку, продолжил оставаться лучшим из наших — 8-й.

К заключительному рубежу преимущество обладателя Кубка мира стало еще больше, поэтому он мог позволить себе пару осечек. Вот только осознание приближающейся победы выбило Рыжего из колеи. Он пальнул мимо трижды. Это стало для него фатальным. Легрейд справился со стрельбой и убежал за золотой медалью. Бе проигрывал другу по команде 17 секунд. Сил у Рыжего хватило лишь на то, чтобы отцепить Хофера. В конце норвежец даже бросил бороться, понимая, что Легрейда не догнать. Тот сэкономил силы для мощного финального круга.

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Наши парни в итоге заехали в топ-20: Гараничев — 12-й, Логинов — 15-й, Латыпов — 18-й. У Елисеева гонка совсем не получилась — 45-е место.

В борьбе за БХГ между Бе и Легрейдом все решится в воскресном масс-старте. Психологическое преимущество на стороне Легрейда. После сегодняшней победы дебютант Кубка мира опережает Рыжего на один балл (если вычитать худшие гонки). Кто из них будет выше в заключительной гонке Эстерсунда, тот и станет лучшим биатлонистом этого сезона.

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1038

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 1034

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 915

4. Тарьей Бе (Норвегия) — 882

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 829

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 817…

16. Александр Логинов (Россия) — 541…

20. Матвей Елисеев (Россия) — 438

21. Эдуард Латыпов (Россия) — 437…

30. Евгений Гараничев (Россия) — 240…

44. Карим Халили (Россия) — 111…

70. Кирилл Стрельцов (Россия) — 25.