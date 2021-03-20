Легрейд занял первое место в зачете пасьюта по итогам Кубка мира
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежец Стурла Легрейд победил в зачете гонок преследования в Кубке мира по биатлону в сезоне-2020/21.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежец Стурла Легрейд победил в зачете гонок преследования в Кубке мира по биатлону в сезоне-2020/21.
Легрейд в субботу победил в пасьюте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Легрейд и его соотечественник Йоханнес Бё набрали по 306 очков по итогам восьми стартов. Легрейд опередил Бё по количеству побед на этапах Кубка мира в данной дисциплине и выиграл малый Хрустальный глобус.
В топ-30 зачета вошли следующие россияне: Матвей Елисеев занял 18-е место (142 очка), Александр Логинов — 19-е (141), Эдуард Латыпов — 21-е (136), Евгений Гараничев — 27-е (81).