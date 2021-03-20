Легрейд занял первое место в зачете пасьюта по итогам Кубка мира

Легрейд в субботу победил в пасьюте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Легрейд и его соотечественник Йоханнес Бё набрали по 306 очков по итогам восьми стартов. Легрейд опередил Бё по количеству побед на этапах Кубка мира в данной дисциплине и выиграл малый Хрустальный глобус.