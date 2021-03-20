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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легрейд занял первое место в зачете пасьюта по итогам Кубка мира

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежец Стурла Легрейд победил в зачете гонок преследования в Кубке мира по биатлону в сезоне-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

Легрейд в субботу победил в пасьюте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Легрейд и его соотечественник Йоханнес Бё набрали по 306 очков по итогам восьми стартов. Легрейд опередил Бё по количеству побед на этапах Кубка мира в данной дисциплине и выиграл малый Хрустальный глобус.

В топ-30 зачета вошли следующие россияне: Матвей Елисеев занял 18-е место (142 очка), Александр Логинов — 19-е (141), Эдуард Латыпов — 21-е (136), Евгений Гараничев — 27-е (81).

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