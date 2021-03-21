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21 марта, источник: БЕЛТА

Белоруска Динара Алимбекова заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону

Белоруска Динара Алимбекова заняла второе место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

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21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Динара Алимбекова заняла второе место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами белоруска уступила победительнице из Норвегии Ингрид Тандревольд 6,9 сек., допустив шесть промахов. Дистанцию скандинавка преодолела за 34 мин. 53,1 сек., с пятью промахами. Третье место у немки Франциски Пройс (отставание 11,1 сек., 6 промахов).

Что касается остальных белорусок, то Анна Сола заняла шестое место (отставание 24,9 сек., 8 промахов), а Елена Кручинкина — 27-я (отставание 2 мин. 40,1 сек., 7 промахов). -0-

  • 1
    Ингрид Таннреволь
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Динара Алимбекова
    Беларусь
    Беларусь
  • 3
    Франциска Пройсс
    Германия
    Германия
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