Белоруска Динара Алимбекова заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Динара Алимбекова заняла второе место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами белоруска уступила победительнице из Норвегии Ингрид Тандревольд 6,9 сек., допустив шесть промахов. Дистанцию скандинавка преодолела за 34 мин. 53,1 сек., с пятью промахами. Третье место у немки Франциски Пройс (отставание 11,1 сек., 6 промахов).