Норвежская биатлонистка Тандревольд выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира

ТАСС, 21 марта. Норвежка Ингрид Тандревольд заняла первое место в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Швеции. Спортсменка на дистанции 12,5 км показала результат 34 минуты 53,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах пять промахов.