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19:05 (мск), источник: ТАСС

Норвежская биатлонистка Тандревольд выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира

ТАСС, 21 марта. Норвежка Ингрид Тандревольд заняла первое место в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Швеции. Спортсменка на дистанции 12,5 км показала результат 34 минуты 53,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах пять промахов.

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Источник: AP 2020

Второй стала белоруска Динара Алимбекова (отставание 6,9 секунды; 6 промахов), третьей финишировала немка Франциска Пройс (+11,1; 6). Россиянка Ульяна Кайшева заняла пятое место (+20,1; 5), Светлана Миронова — восьмое (+33,3; 5). Кайшева показала лучший результат в карьере в личных гонках Кубка мира.

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В общем зачете Кубка мира победу досрочно одержала норвежка Тириль Экхофф, ее итоговый результат составил 1 152 очка. Второе место заняла ее соотечественница Марте Рёйселанн (963), третьей стала Пройс (840). Лучшей из россиянок стала Миронова, занявшая 19-е место (440), Кайшева — 20-я (394), Евгения Павлова — 35-я (208), Ирина Казакевич — 37-я (204), Лариса Куклина — 38-я (195), Татьяна Акимова — 66-я (48), Тамара Воронина — 75-я (28), Анастасия Гореева — 79-я (20).

Победу в зачете масс-стартов одержала Тандревольд (186), второй стала Пройс (183), третьей — француженка Жюлья Симон, которая перед началом заключительной гонки лидировала, но заняла последнее, 30-е место, сделав 15 промахов, ее ближайшая преследовательница Рёйселанн показала 29-й результат (10 промахов). Миронова в зачете гонок с общего старта стала 10-й (124), Кайшева — 22-й (80), Казакевич — 29-й (35), Павлова — 33-й (30), Куклина — 34-й (29).

Сезон Кубка мира завершится в воскресенье мужским масс-стартом.

  • 1
    Ингрид Таннреволь
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Динара Алимбекова
    Беларусь
    Беларусь
  • 3
    Франциска Пройсс
    Германия
    Германия
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