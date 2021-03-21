Норвежская биатлонистка Тандревольд выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира

Второй стала белоруска Динара Алимбекова (отставание 6,9 секунды; 6 промахов), третьей финишировала немка Франциска Пройс (+11,1; 6). Россиянка Ульяна Кайшева заняла пятое место (+20,1; 5), Светлана Миронова — восьмое (+33,3; 5). Кайшева показала лучший результат в карьере в личных гонках Кубка мира.
В общем зачете Кубка мира победу досрочно одержала норвежка Тириль Экхофф, ее итоговый результат составил 1 152 очка. Второе место заняла ее соотечественница Марте Рёйселанн (963), третьей стала Пройс (840). Лучшей из россиянок стала Миронова, занявшая 19-е место (440), Кайшева — 20-я (394), Евгения Павлова — 35-я (208), Ирина Казакевич — 37-я (204), Лариса Куклина — 38-я (195), Татьяна Акимова — 66-я (48), Тамара Воронина — 75-я (28), Анастасия Гореева — 79-я (20).
Победу в зачете масс-стартов одержала Тандревольд (186), второй стала Пройс (183), третьей — француженка Жюлья Симон, которая перед началом заключительной гонки лидировала, но заняла последнее, 30-е место, сделав 15 промахов, ее ближайшая преследовательница Рёйселанн показала 29-й результат (10 промахов). Миронова в зачете гонок с общего старта стала 10-й (124), Кайшева — 22-й (80), Казакевич — 29-й (35), Павлова — 33-й (30), Куклина — 34-й (29).
Сезон Кубка мира завершится в воскресенье мужским масс-стартом.