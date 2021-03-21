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20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Для меня это победа, очень рад»: Латыпов — о серебре в масс-старте

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, который 21 марта стал вторым в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, прокомментировал итоги гонки.

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Источник: AFP 2020

— Чувствую радость. Неосознанно очень рад. Для меня это победа. Шел первым, но немного не хватило сил в конце, разочаровался. Спасибо всем, кто за меня болел. Призы? Я верил всегда в каждой гонке. Много чего не получалось. Сегодня, слава Богу, все получилось. Работа на рубеже? Гонка просто идеальная. Лежа стрелял точно. Второй рубеж нервничал. Последняя стойка — собрался. Всё отбросил. Сказал себе бороться до конца, — сказал Латыпов в эфире matchtv.ru.

21 марта Латыпову исполнилось 27 лет. Для спортсмена серебро в сегодняшнем масс-старте — это лучший результат в карьере.

  • 1
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
  • 2
    Эдуард Латыпов
    Россия
    Россия
  • 3
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
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