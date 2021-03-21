«Для меня это победа, очень рад»: Латыпов — о серебре в масс-старте

— Чувствую радость. Неосознанно очень рад. Для меня это победа. Шел первым, но немного не хватило сил в конце, разочаровался. Спасибо всем, кто за меня болел. Призы? Я верил всегда в каждой гонке. Много чего не получалось. Сегодня, слава Богу, все получилось. Работа на рубеже? Гонка просто идеальная. Лежа стрелял точно. Второй рубеж нервничал. Последняя стойка — собрался. Всё отбросил. Сказал себе бороться до конца, — сказал Латыпов в эфире matchtv.ru.