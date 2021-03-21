Текущие события
Биатлон. Кубок мира
19:15
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Биатлон. Кубок мира
17:30
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Все события
Фоторепортажи
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
20:42 (мск), источник: ТАСС

Норвежец Йоханнес Бё в третий раз подряд стал победителем Кубка мира по биатлону

ТАСС, 21 марта. Норвежец Йоханнес Бё стал обладателем Кубка мира по биатлону. Об этом стало известно после заключительной гонки сезона-2020/21.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в масс-старте Бё занял третье место, в его активе стало 1 052 очка. Его ближайший преследователь норвежец Стурла Легрейд стал восьмым и набрал 1 039 очков.

Бё в третий раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира. Он стал четвертым биатлонистом, который трижды подряд стал обладателем Кубка мира после французов Мартена Фуркада, Рафаэля Пуаре и немца Франка Ульриха. Бё является олимпийским чемпионом 2018 года, также он выиграл серебро и бронзу Олимпиады в Пхёнчхане. На счету 27-летнего норвежца 12 золотых, девять серебряных и три бронзовые медали чемпионатов мира.

Читайте также
Олимпийский чемпион по биатлону Пайффер объявил о завершении карьеры

Третье место в общем зачете занял француз Кентен Фийон-Майе (930 очков). Лучшим из россиян по итогам сезона стал Александр Логинов, занявший 17-е место (541), Эдуард Латыпов закончил сезон 18-м (491), Матвей Елисеев — 21-м (459), Евгений Гараничев — 27-м (260), Карим Халили — 46-м (111), Кирилл Стрельцов — 70-м (25), Антон Бабиков — 76-м (21), Семен Сучилов — 93-м (5), Петр Пащенко — 94-м (4).

Победителем зачета масс-стартов стал брат Йоханнеса Бё Тарьей Бё (184), вторым стал Йоханнес (180), третьим — Фийон-Майе (165), Латыпов — 16-м (118), Елисеев — 18-м (109), Логинов — 20-м (85), Гараничев — 29-м (42), Халили — 37-м (21).

  • 1
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
  • 2
    Эдуард Латыпов
    Россия
    Россия
  • 3
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Российская теннисистка выиграла St. Petersburg Ladies Trophy
Гол форварда ЦСКА принес «Беневенто» победу над «Ювентусом»
Норвежка выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира
ЦСКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
«Реал Сосьедад» - «Барселона» и другие матчи примеры (видео)
«Рома» - «Наполи» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь