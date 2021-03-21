Норвежец Йоханнес Бё в третий раз подряд стал победителем Кубка мира по биатлону

В воскресенье в масс-старте Бё занял третье место, в его активе стало 1 052 очка. Его ближайший преследователь норвежец Стурла Легрейд стал восьмым и набрал 1 039 очков.

Бё в третий раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира. Он стал четвертым биатлонистом, который трижды подряд стал обладателем Кубка мира после французов Мартена Фуркада, Рафаэля Пуаре и немца Франка Ульриха. Бё является олимпийским чемпионом 2018 года, также он выиграл серебро и бронзу Олимпиады в Пхёнчхане. На счету 27-летнего норвежца 12 золотых, девять серебряных и три бронзовые медали чемпионатов мира.