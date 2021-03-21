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21 марта, источник: БЕЛТА

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл общий зачет Кубка мира сезона 2020/2021

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл общий зачет Кубка мира сезона 2020/2021 и стал обладателем Большого хрустального глобуса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Для 27-летнего скандинавского спортсмена, который набрал 1052 балла, это третья победа в Кубке мира в карьере. Ранее он выигрывал трофей в сезонах-2018/19 и 2019/20. Второе место занял еще один спортсмен из Норвегии Стурла Холм Легрейд — 1039 очков. Третья позиция за французом Кентеном Фийоном Майе — 930 очков.

Лучший из белорусов Антон Смольский занял 26-е место (264 очка). Сергей Бочарников — 34-й (200 очков), Роман Елетнов — 56-й (69 очков), Максим Воробей — 58-й (57 очков), Никита Лобастов — 77-й (20 очков).

Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок выиграл Стурла Холм Легрейд (120). Следом в тройке сильнейших оказались Йоханнес Бё (94) и Александр Логинов из России (91). Лучший из белорусских биатлонистов Антон Смольский — 32-й (35).

В спринтерских стартах не было равных норвежцам. Первенствовал Йоханнес Бё (359). Стурла Холм Легрейд — второй (319). Третья позиция у Тарьея Бё — 113 очков.

Белорусы Антон Смольский — 25-й (113), Сергей Бочарников — 29-й (97), Максим Воробей — 42-й (50), Роман Елетнов — 46-й (46).

В гонках преследования первое и второе места разделили норвежцы Стурла Холм Легрейд (306) и Йоханнес Бё (306). Третье место у француза Эмильена Жаклена — 286 очков. Белорусы Антон Смольский и Сергей Бочарников заняли 30-е и 31-е места с 69-ю и 66-ю очками соответственно. Роман Елетнов — 53-й (23 очка), Максим Воробей — 71-й (7).

В гонках с массовым стартом первенствовал Тарьей Бё (184). Следом за ним оказались в числе сильнейших Йоханнес Бё (180) и Кентен Фийон Майе (165). Что касается белорусов, то Антон Смольский — 35-й (22), а Сергей Бочарников — 38-й (20).

В эстафетных стартах в тройке сильнейших: норвежцы (228), шведы (204) и французы (203). Белорусы на 12-м месте с 126-ю пунктами.

В смешанных стартах впереди также оказались дружины Норвегии (228), Франции (211) и Швеции (210), а вот представители Беларуси на 10-й позиции (148).

В Кубке наций у мужчин ожидаемо выиграли норвежцы — 8061 очко. Второе место у французов (7298). Замкнули тройку сильнейших немцы (6978). Белорусские стреляющие лыжники заняли 9-е место (5420).

  • 1
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
  • 2
    Эдуард Латыпов
    Россия
    Россия
  • 3
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
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