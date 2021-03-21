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21 марта, источник: БЕЛТА

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла Большой хрустальный глобус в сезоне 2020/2021

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла Большой хрустальный глобус в сезоне 2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Скандинавская спортсменка набрала 1152 очка. Второе место у ее подруги по команде Марте Олсбю Ройселанд (963 очка). Замкнула тройку сильнейших немка Франциска Пройс (840 очков). Белоруска Динара Алимбекова стала лучшей среди спортсменок не старше 25 лет, а в общем зачете стала седьмой — 734 очка. Анна Сола стала 23-й (366 очков), Елена Кручинкина — 30-я (275 очков), Ирина Кривко — 45-я (162 очка).

Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок выиграли австрийка Лиза Тереза Хаузер и итальянка Доротея Вирер (обе — по 103 очка). Третья позиция у Ханны Эберг из Швеции — 90 очков. Динара Алимбекова — девятая (68), Елена Кручинкина — 29-я (40), Ирина Кривко — 45-я (18), Анна Сола — 57-я (9).

В спринтерских стартах не было равных норвежке Тириль Экхофф — 420 очков. Второе место у ее соотечественницы Марте Олсбю Ройселанд 304 очка. Третья позиция у Ханны Эберг из Швеции — 296 очков. Белоруска Динара Алимбекова — шестая (274), Анна Сола — 17-я (155), Елена Кручинкина — 28-я (113), Ирина Кривко — 44-я (74).

В гонках преследования тройку сильнейших составили норвежки Тириль Экхофф (360), Марте Олсбю Ройселанд (319). Замкнула тройку сильнейших немка Франциска Пройс (240). Динара Алимбекова — пятая (226), Анна Сола — 16-я (155), Елена Кручинкина — 27-я (102), Ирина Кривко — 35-я (70).

В гонках с массовым стартом первенствовала норвежка Ингрид Тандревольд (186). Второе место у немки Франциски Пройс (183). Третье место в данном виде программы у Жюли Симон из Франции (181). Динара Алимбекова — 11-я (113), Анна Сола — 28-я (46), Елена Кручинкина — 42-я (20).

В эстафетных стартах тройка сильнейших выглядит так: Швеция, Германия (обе — 216 очков), Франция — 204 пункта. Белоруски — пятые (191 очко).

В Кубке наций у женщин первенствовали норвежки — 7305 очков. Вторые — шведки (7146), третьи — немки (7056). Белоруски заняли пятое место и в следующем сезоне смогут выставлять полную квоту и заявлять на личные гонки Кубка мира-2021/22 по шесть спортсменок.

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