Российские биатлонисты обновили антирекорд по личным медалям в Кубке мира
Российские биатлонисты обновили антирекорд по числу личных медалей за сезон. Из семи наград, завоёванных российскими спортсменами в Кубке мира — 2020/2021, только две личные.
Российские биатлонисты обновили антирекорд по числу личных медалей за сезон. Из семи наград, завоёванных российскими спортсменами в Кубке мира — 2020/2021, только две личные.
Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), Эдуард Латыпов завоевал серебро в
Ранее антирекорд сборной России по личным медалям датировался сезоном-2017/2018, когда у команды было пять личных подиумов: четыре — у Антона Шипулина, один — у Максима Цветкова.
Напомним, что пять медалей в сезоне-2020/2021 сборная России завоевала в эстафетах. Золотыми стали смешанная эстафета в Оберхофе и женская гонка в Антхольце. Мужские квартеты выиграли серебро и две бронзы, в том числе единственную российскую медаль чемпионата мира — 2021.