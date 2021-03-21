Российские биатлонисты обновили антирекорд по личным медалям в Кубке мира

Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале соревнований в Эстерсунде (Швеция).

Российские биатлонистки в личных гонках на подиум не поднимались.

Ранее антирекорд сборной России по личным медалям датировался сезоном-2017/2018, когда у команды было пять личных подиумов: четыре — у Антона Шипулина, один — у Максима Цветкова.