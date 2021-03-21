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22:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские биатлонисты обновили антирекорд по личным медалям в Кубке мира

Российские биатлонисты обновили антирекорд по числу личных медалей за сезон. Из семи наград, завоёванных российскими спортсменами в Кубке мира — 2020/2021, только две личные.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале соревнований в Эстерсунде (Швеция).

Российские биатлонистки в личных гонках на подиум не поднимались.

Ранее антирекорд сборной России по личным медалям датировался сезоном-2017/2018, когда у команды было пять личных подиумов: четыре — у Антона Шипулина, один — у Максима Цветкова.

Напомним, что пять медалей в сезоне-2020/2021 сборная России завоевала в эстафетах. Золотыми стали смешанная эстафета в Оберхофе и женская гонка в Антхольце. Мужские квартеты выиграли серебро и две бронзы, в том числе единственную российскую медаль чемпионата мира — 2021.

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