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23:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каминский: Сезон российских биатлонистов можно описать только матом

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Описать результаты сборной России по биатлону в Кубке мира сезона-2020/21 можно только матерным словом, заявил РИА Новости старший тренер мужской национальной команды Юрий Каминский.

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Источник: Спорт РИА Новости

Заключительные гонки в рамках Кубка мира прошли в воскресенье в шведском Эстерсунде. В 70 стартах прошедшего сезона мужская и женская команды завоевали семь медалей.

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«Если только матерным, — пошутил Каминский, отвечая на вопрос, каким словом он бы описал прошедший сезон. — Это шутка, конечно, но если вкратце, то сезон получился напряженным. От нас ждали лучших результатов, но обстоятельства сложились так, что подкосило спортсменов. Например, Петр Пащенко переболел коронавирусом в начале сезона, потом у него еще была пневмония, ему было сложно восстановиться. Хорошо, что Карим Халили в нужный момент на чемпионате мира поддержал. Евгений Гараничев тоже выглядел в конце сезона достойно, доказав свое право быть в команде».

«Мы сегодня соберемся с ребятами и поговорим об основах подготовки к следующему сезону: как себя поддержать, что сделать в межсезонье и так далее. У спортсменов сезон-то еще не закончен, им нужно выступать за свои регионы на чемпионате России. После него у нас запланирован сбор на Камчатке. Хотим там немного подлечиться, побегать марафон. С одной стороны, мы проведем закатку, с другой — уделим внимание восстановительным мероприятиям», — добавил тренер.

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