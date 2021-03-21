Каминский: Сезон российских биатлонистов можно описать только матом

Заключительные гонки в рамках Кубка мира прошли в воскресенье в шведском Эстерсунде. В 70 стартах прошедшего сезона мужская и женская команды завоевали семь медалей.

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«Если только матерным, — пошутил Каминский, отвечая на вопрос, каким словом он бы описал прошедший сезон. — Это шутка, конечно, но если вкратце, то сезон получился напряженным. От нас ждали лучших результатов, но обстоятельства сложились так, что подкосило спортсменов. Например, Петр Пащенко переболел коронавирусом в начале сезона, потом у него еще была пневмония, ему было сложно восстановиться. Хорошо, что Карим Халили в нужный момент на чемпионате мира поддержал. Евгений Гараничев тоже выглядел в конце сезона достойно, доказав свое право быть в команде».