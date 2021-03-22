«Латыпов переварил план подготовки Каминского, он ему подходит». Как в нашей сборной сменился лидер
Виктор Никитин, личный тренер Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова — об итогах сезона для своих подопечных.
Виктор Никитин, личный тренер Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова — об итогах сезона для своих подопечных.
Виктор Никитин, личный тренер Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова, — об итогах сезона для своих подопечных.
Эдуард Латыпов стал главным украшением этого невзрачного сезона для нашей сборной. Выдал несколько ярких гонок на этапах Кубка мира, показал себя классным финишером в эстафете (обходил на последнем этапе таких биатлонистов, как Бенедикт Долль и Стурла Лагрейд) и не подвел на чемпионате мира. Дважды финишировал в топ-10 (десятый в спринте и седьмой в гонке преследования), а также вновь был лучшим в эстафете. Хотя и уступил серебро Себастьяну Самуэльссону.
На последнем этапе Кубка мира в Эстерсунде Эдуард также показал, что способен бороться с лучшими биатлонистами мира. В
Итоги сезона для Латыпова в интервью «СЭ» подвел личный тренер спортсмена Виктор Никитин.
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— Да, конечно. Самое главное, что он справился со стрельбой в таких непростых погодных условиях. Два нуля, затем два промаха и снова ноль. Если бы он так же отстрелял в пасьюте (пять промахов), то и там бы была медаль на последнем этапе. Ход у него очень качественный.
— В целом довольны его выступлениями в этом сезоне?
— А как я могу быть недоволен? Эдуард добрался до призов на этапах Кубка мира, классно провел чемпионат мира. Потихоньку он начинает реализовывать свой потенциал. Все приходит с опытом. Нельзя требовать от спортсменов
— Заметили, что он стал психологически сильнее?
— Это видно. Радует, что ногами он стал отлично работать. Практически не уступает никому на Кубке мира. А стрельба потихоньку придет. Это стабилизация, психология. Торопиться не надо, как наши говорят.
— Тот факт, что Латыпов стал финишером в эстафетах. Вас удивило это решение тренерского штаба?
— Вначале я сильно переживал.
— Складывается ощущение, что в следующем сезоне Латыпов сможет бороться за подиум в каждой гонке…
— Надеемся на это. Главное, чтобы он не заболел, не получил травму. Это самое важное. В остальном все должно быть хорошо.
— Многие эксперты считают, что прорыв Эдуарда связан с приходом Юрия Каминского на пост старшего тренера сборной. Согласны?
— Действительно, у Эдика была сменена подготовка. Плюс важный момент, что в самый разгар пандемии нам дали возможность тренироваться в Башкирии. Латыпов и Бабиков провели хороший сбор в июне в Абзакове. По планам Каминского. Подготовка была увеличена в часах. Он ее переварил, и она ему нормально подходит.
— Для Антона Бабикова сезон сложился совсем неудачно. У вас есть объяснение этому?
— Антон переболел коронавирусом, а Эдик нет. Это один из факторов. Многие недооценивают COVID-19. Посмотрите на команду. Никита Поршнев не может отойти от болезни, схожая ситуация у Петра Пащенко, у Бабикова… Реабилитация занимает много времени. Должно пройти минимум полгода, чтобы ты смог вернуться на прежний уровень. Верю, что они полностью поправятся и еще помогут команде. Болельщики критикуют спортсменов за отсутствие результатов, но не знают, через что им пришлось пройти в период болезни. Еще непонятно, как коронавирус отразится на организме.
— Каминский отметил роль Бабикова, который в стрелковой части очень сильно подтянул Эдуарда своим примером…
— Это действительно так. И не только Латыпова. Он помог многим спортсменам сборной раскрыть их лучшие качества.
Тимур Ганеев