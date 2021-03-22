Женщины потеряли квоту, Логинов ушел в тень: мрачные итоги биатлонного сезона-2021
Вместе с тем обозреватель «СЭ» убежден: старшие тренеры должны остаться.
Вместе с тем обозреватель «СЭ» убежден: старшие тренеры должны остаться.
— Этот сезон мог бы описать только матерным словом, — отшутился старший тренер мужской сборной Юрий Каминский. Вероятно, он имел в виду то самое слово, которым охарактеризовала Татьяна Акимова свою стрельбу по ходу чемпионата мира-2017.
Если смотреть чисто на статистику, то песца действительно увидеть очень легко. Наша женская сборная потеряла максимальную квоту на следующий сезон, а ни одной из девушек за десять этапов Кубка мира и чемпионат мира не удалось ни разу заехать в призы в личных гонках.
Параллельно с этим по ходу сезона был установлен, возможно, вечный рекорд. Точнее, антирекорд. 43 гонки подряд сборная России не могла попасть на подиум.
Еще из безусловно грустного — жуткий регресс Александра Логинова. Два сезона назад он был вторым в итоговом тотале Кубка мира, в прошлом году — седьмым, а теперь — 17-й. На главном старте сезона, чемпионате мира, у Александра также не получилось ничего.
Логинов, как и Елисеев, готовился к сезону самостоятельно. Матвей, к слову, год назад был 15-м в общем зачете Кубка мира, теперь 21-й. Оба делают шаги в обратном направлении. Причем самое грустное в том, что никто толком не знает, как именно они тренировались. Елисеев до сих пор скрывает своего тренера, а Логинов даже планы никому не показывает. Включая Каминского. Фактически он в сборной сам по себе. Самостоятельно решает, сколько и как ему тренироваться. И вряд ли такое особое положение способствует хорошей атмосфере.
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— В резервной команде все дружно хорошо общаются, а здесь все ходят по одному, — заметила спортсменка.
Показательны рассуждения Светланы Мироновой.
— По ходу сезона тренировок с ним не было, только в летней подготовке, — рассказывала она в эфире «Матч ТВ», когда ее спросили про роль Алексея Волкова в команде. — Мы больше сами по себе, все, наверное, имеют опыт, как нужно работать в сезоне. У нас тренер по стрельбе — это человек, который помогает пристреляться. Мне интересно наблюдать за норвежцами. На пристрелке тренеры всегда им подсказывают
В мужской сборной — вообще солянка. Вот босс, по идее, Каминский. Но мы уже упомянули про Логинова с Елисеевым, которые в свободном плавании. На своей волне Евгений Гараничев. В группе Егора Сорина готовился Карим Халили. По сути, полноценно знаменитый лыжный тренер работал с Эдуардом Латыповым и Антоном Бабиковым. В итоге первый достиг заметного прогресса, а второго подкосил коронавирус. Но как Каминскому отчитываться за результаты всей мужской сборной — ума не приложу.
Тренерский совет состоится 2 апреля. По ходу чемпионата России в
Мое твердое убеждение: оба старших тренера должны продолжить работу. Потому что нашему биатлону пора бы уже придерживаться
Следующий сезон — олимпийский. Это не повод для экспериментов. Пробовать
При Каминском здорово добавил Латыпов. Год назад Эдуард не входил даже в 50 лучших биатлонистов мира, а теперь — 18-й в общем зачете. Если он продолжит добавлять, то к Пекину-2022 может подойти не только железным финишером эстафеты, но и претендентом на личную медаль.
Шашилов совершенно точно может быть доволен прогрессом Кайшевой. У Ульяны пока личных подиумов нет, но, если вспомнить, что годом ранее она за весь сезон в Кубке мира пробежала одну гонку и заняла там 86-е место, ее нынешнее 20-е место в тотале впечатляет.
Понятно, что на фоне сумасшедшего дебюта Легрейда, прорыва белорусок Динары Алимбековой и Анны Солы, подвигов австрийки Лизы Терезы Хаузер и шведа Мартина Понсилуомы на чемпионате мира все это — очень и очень локальные достижения.
Но таков сейчас уровень нашего биатлона. И единственный способ
Да, на данный момент звезд у нас нет. Но хорошо бы слепить из добротных биатлонистов команду. В конце концов, в Пекине именно эстафеты — наш главный капитал. Даже в нынешнем провальном сезоне в этом виде программы побеждали женщины, было золото в миксте, а мужчины принесли сборной единственную медаль на ЧМ. И если вместо перетягиваний одеяла на себя удастся объединить усилия, то в Китае без медали, а то и нескольких, наша биатлонная команда не останется.
Владимир Иванов