Женщины потеряли квоту, Логинов ушел в тень: мрачные итоги биатлонного сезона-2021

— Этот сезон мог бы описать только матерным словом, — отшутился старший тренер мужской сборной Юрий Каминский. Вероятно, он имел в виду то самое слово, которым охарактеризовала Татьяна Акимова свою стрельбу по ходу чемпионата мира-2017.

Если смотреть чисто на статистику, то песца действительно увидеть очень легко. Наша женская сборная потеряла максимальную квоту на следующий сезон, а ни одной из девушек за десять этапов Кубка мира и чемпионат мира не удалось ни разу заехать в призы в личных гонках.

Параллельно с этим по ходу сезона был установлен, возможно, вечный рекорд. Точнее, антирекорд. 43 гонки подряд сборная России не могла попасть на подиум.

Еще из безусловно грустного — жуткий регресс Александра Логинова. Два сезона назад он был вторым в итоговом тотале Кубка мира, в прошлом году — седьмым, а теперь — 17-й. На главном старте сезона, чемпионате мира, у Александра также не получилось ничего.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bsf_-SelXjf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bsf_-SelXjf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bsf_-SelXjf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sulolaine (@sulolaine)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С чем это связано?

Логинов, как и Елисеев, готовился к сезону самостоятельно. Матвей, к слову, год назад был 15-м в общем зачете Кубка мира, теперь 21-й. Оба делают шаги в обратном направлении. Причем самое грустное в том, что никто толком не знает, как именно они тренировались. Елисеев до сих пор скрывает своего тренера, а Логинов даже планы никому не показывает. Включая Каминского. Фактически он в сборной сам по себе. Самостоятельно решает, сколько и как ему тренироваться. И вряд ли такое особое положение способствует хорошей атмосфере.

В общем-то, исчерпывающе описала ситуацию в основной команде юниорка Анастасия Гореева, приехавшая на финал Кубка мира в Эстерсунде.

— В резервной команде все дружно хорошо общаются, а здесь все ходят по одному, — заметила спортсменка.

На мой взгляд, в этом одна из главных проблем сборной. У нас не команда, а сбор отдельных людей. Вспомните кадры с последнего в сезоне мужского масс-старта. Норвежки и француженки, отбежав финальную гонку, болели за своих товарищей по мужской сборной — стояли на тяжелых подъемах и кричали, подбадривали. Наших я не увидел.

Показательны рассуждения Светланы Мироновой.

— По ходу сезона тренировок с ним не было, только в летней подготовке, — рассказывала она в эфире «Матч ТВ», когда ее спросили про роль Алексея Волкова в команде. — Мы больше сами по себе, все, наверное, имеют опыт, как нужно работать в сезоне. У нас тренер по стрельбе — это человек, который помогает пристреляться. Мне интересно наблюдать за норвежцами. На пристрелке тренеры всегда им подсказывают что-то базово: смотри в диоптр, по свету, пальцем работай. У нас этого нет. Промазал — ну ладно, промазал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIrBLYJDgHH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIrBLYJDgHH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIrBLYJDgHH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Светлана Миронова (@svetlana__mi__)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В мужской сборной — вообще солянка. Вот босс, по идее, Каминский. Но мы уже упомянули про Логинова с Елисеевым, которые в свободном плавании. На своей волне Евгений Гараничев. В группе Егора Сорина готовился Карим Халили. По сути, полноценно знаменитый лыжный тренер работал с Эдуардом Латыповым и Антоном Бабиковым. В итоге первый достиг заметного прогресса, а второго подкосил коронавирус. Но как Каминскому отчитываться за результаты всей мужской сборной — ума не приложу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIVpmFQh2dD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIVpmFQh2dD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIVpmFQh2dD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Новости Биатлона (@biathlon365)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренерский совет состоится 2 апреля. По ходу чемпионата России в Ханты-Мансийске. Именно там прозвучат отчеты специалистов, по результатам которых, по идее, и будет решена судьба тренерского штаба на следующий сезон.

Шашилов и Каминский должны вести команды к Олимпиаде

Мое твердое убеждение: оба старших тренера должны продолжить работу. Потому что нашему биатлону пора бы уже придерживаться какой-то одной понятной линии, а не менять направление каждый сезон.

Следующий сезон — олимпийский. Это не повод для экспериментов. Пробовать какие-то новые методики поздно. Хотя попробовали уже, наверное, все. Наоборот, логичнее наделить нынешних тренеров нормальными полномочиями. Чтобы они не просто назывались старшими, а были таковыми по факту. Чтобы именно они принимали все решения — или, по крайней мере, за ними было последнее слово. Тогда будет понятно, кому нести ответственность. Потому что сейчас — коллективная безответственность. Все провалы нынешнего сезона размазываются между большим количеством людей, но ни один из них, уверен, не считает виноватым себя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CH_Jt3iJbnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CH_Jt3iJbnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CH_Jt3iJbnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Лыжник- профессионал. (@skimaster_63)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При Каминском здорово добавил Латыпов. Год назад Эдуард не входил даже в 50 лучших биатлонистов мира, а теперь — 18-й в общем зачете. Если он продолжит добавлять, то к Пекину-2022 может подойти не только железным финишером эстафеты, но и претендентом на личную медаль.

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Шашилов совершенно точно может быть доволен прогрессом Кайшевой. У Ульяны пока личных подиумов нет, но, если вспомнить, что годом ранее она за весь сезон в Кубке мира пробежала одну гонку и заняла там 86-е место, ее нынешнее 20-е место в тотале впечатляет.

Понятно, что на фоне сумасшедшего дебюта Легрейда, прорыва белорусок Динары Алимбековой и Анны Солы, подвигов австрийки Лизы Терезы Хаузер и шведа Мартина Понсилуомы на чемпионате мира все это — очень и очень локальные достижения.

Но таков сейчас уровень нашего биатлона. И единственный способ что-то изменить — это не продолжать ломать все из сезона в сезон в надежде на чудо в следующем, а начать хотя бы что-то строить.

Да, на данный момент звезд у нас нет. Но хорошо бы слепить из добротных биатлонистов команду. В конце концов, в Пекине именно эстафеты — наш главный капитал. Даже в нынешнем провальном сезоне в этом виде программы побеждали женщины, было золото в миксте, а мужчины принесли сборной единственную медаль на ЧМ. И если вместо перетягиваний одеяла на себя удастся объединить усилия, то в Китае без медали, а то и нескольких, наша биатлонная команда не останется.