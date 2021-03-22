«Этих девушек бегать уже не научить»: Поташев — о провале российских биатлонисток
Магистр игры «Что? Где? Когда?», большой поклонник биатлона Максим Поташев подвёл итоги выступления женской сборной России в сезоне-2020/2021.
Магистр игры «Что? Где? Когда?», большой поклонник биатлона Максим Поташев подвёл итоги выступления женской сборной России в сезоне-2020/2021.
«На сегодняшний момент в нашей команде даже невозможно назвать лидера. А главная проблема в том, что отставание в скорости от конкуренток увеличивается с каждым годом.
А в современном биатлоне стрельба вторична. Даже с хорошей стрельбой нашим девушкам невозможно компенсировать безумное отставание, которое они привозят после каждого круга.
Здесь явно наблюдаются
Лыжный тренер Каминский? Он работал только с мужской частью команды. Боюсь ошибиться, потому что уже залезаю в профессиональную сферу, но, кажется, Каминский работал в основном со спринтерами. И нужно сказать, что как раз Латыпов обладает спринтерскими качествами. А вот с дистанционной скоростью пока не очень. Хотя мужская часть нашей команды не выглядит так печально, — приводит слова Поташёва «Советский спорт».