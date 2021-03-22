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21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Этих девушек бегать уже не научить»: Поташев — о провале российских биатлонисток

Магистр игры «Что? Где? Когда?», большой поклонник биатлона Максим Поташев подвёл итоги выступления женской сборной России в сезоне-2020/2021.

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Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний момент в нашей команде даже невозможно назвать лидера. А главная проблема в том, что отставание в скорости от конкуренток увеличивается с каждым годом.

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А в современном биатлоне стрельба вторична. Даже с хорошей стрельбой нашим девушкам невозможно компенсировать безумное отставание, которое они привозят после каждого круга. Когда-то была вера, что Миронова может бегать на уровне лучших биатлонисток. Пока что-то не видно. Мне кажется, она даже сдала по сравнению с ситуацией двухгодичной давности.

Здесь явно наблюдаются какие-то проблемы базовой подготовки. Что странно: лыжников мы умеем готовить, а нормально бегающих биатлонисток, да и биатлонистов, почему-то нет. Боюсь, что этих девушек бегать уже не научить.

Лыжный тренер Каминский? Он работал только с мужской частью команды. Боюсь ошибиться, потому что уже залезаю в профессиональную сферу, но, кажется, Каминский работал в основном со спринтерами. И нужно сказать, что как раз Латыпов обладает спринтерскими качествами. А вот с дистанционной скоростью пока не очень. Хотя мужская часть нашей команды не выглядит так печально, — приводит слова Поташёва «Советский спорт».

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