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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Союз биатлонистов России извинился перед Губерниевым

Союз биатлонистов России уточнил, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев называл трёхкратного чемпиона мира среди юниоров Дениса Иродова не так, как написал Союз в своём интервью с 18-летним биатлонистом.

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Источник: Чемпионат.com

«Дмитрий Губерниев читает все наши материалы и внимательно следит за формулировками. Важная поправка к нашему интервью с Иродовым — главный биатлонный комментатор страны в своём репортаже называл Дениса “Царём Иродовым”, а не “Царём Иродом”. Приносим извинения Дмитрию и читателям за неточность в интервью», — написал СБР в своём телеграм-канале.

Ранее в интервью Иродова спросили, как он относится к прозвищу «Царь Ирод», которое ему якобы дал Губерниев в ходе одной из трансляций. «Если Дмитрию так нравится — пусть называет как хочет, я не против», — ответил Денис. Комментатор позднее написал, что никогда Иродова так не называл.

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