Союз биатлонистов России извинился перед Губерниевым

«Дмитрий Губерниев читает все наши материалы и внимательно следит за формулировками. Важная поправка к нашему интервью с Иродовым — главный биатлонный комментатор страны в своём репортаже называл Дениса “Царём Иродовым”, а не “Царём Иродом”. Приносим извинения Дмитрию и читателям за неточность в интервью», — написал СБР в своём телеграм-канале.



Ранее в интервью Иродова спросили, как он относится к прозвищу «Царь Ирод», которое ему якобы дал Губерниев в ходе одной из трансляций. «Если Дмитрию так нравится — пусть называет как хочет, я не против», — ответил Денис. Комментатор позднее написал, что никогда Иродова так не называл.