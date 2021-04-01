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10:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

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Латыпов, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, показал время 31 минута 46,6 секунды. Вторым стал Матвей Елисеев (2 промаха), уступивший 13,3 секунды, замкнул тройку призеров Семен Сучилов (2 промаха, +55,6 секунды).

Александр Логинов (6 промахов, +3 минуты 21,7 секунды) занял 17-е место.

Позже в четверг в Ханты-Мансийске состоится женская гонка преследования.

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