Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в
Латыпов, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, показал время 31 минута 46,6 секунды. Вторым стал Матвей Елисеев (2 промаха), уступивший 13,3 секунды, замкнул тройку призеров Семен Сучилов (2 промаха, +55,6 секунды).
Александр Логинов (6 промахов, +3 минуты 21,7 секунды) занял 17-е место.
Позже в четверг в