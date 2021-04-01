Павлова, выигравшая спринт на ЧР по биатлону, снялась с гонки преследования

«Просто гуляла, обкатывалась, это, наверное, моя первая скоростная гонка была. Всё делала назло. Все и так знают, кому. Я показала, что не надо сливать спортсменов, когда у них есть проблемы. Надо просто разговаривать», — говорила спортсменка после победы в спринте.