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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлова, выигравшая спринт на ЧР по биатлону, снялась с гонки преследования

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая вчера, 31 марта, одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате страны, снялась и гонки преследования.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом информирует ТАСС.

Также сообщается, что Павлова планирует выступить в эстафете, которая состоится 4 апреля.

«Просто гуляла, обкатывалась, это, наверное, моя первая скоростная гонка была. Всё делала назло. Все и так знают, кому. Я показала, что не надо сливать спортсменов, когда у них есть проблемы. Надо просто разговаривать», — говорила спортсменка после победы в спринте.

В сезоне-2020/2021 27-летняя Евгения Павлова выступила на всех этапах Кубка мира по биатлону. Спортсменка, заработавшая 208 очков, заняла 35-е место в личном зачёте.

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