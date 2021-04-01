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11:55 (мск), источник: Sport24

Логинов промахнулся 4 раза подряд, Латыпов победил, убежав от Елисеева, у Сучилова забрали бронзу. Драма в пасьюте

Смотреть интереснее, чем за многими гонками Кубка мира.

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Источник: Sport24

В первую десятку мужского спринта заехали парни из сборной России, Матвей Елисеев даже выиграл, но всем явно хотелось немного иной плотности результатов. Тем не менее перед стартом гонки преследования основные претенденты на высокие места уступали лидеру от 5 (Максим Цветков) до 51 секунды (Александр Логинов). И неприятная ветровая обстановка на стадионе в Ханты-Мансийске могла как сыграть на руку ребятам, так и помешать.

Перед первой лежкой Цветков, Эдуард Латыпов и Семен Сучилов подтянулись к Елисееву, потому что москвич никуда не убегал, пытаясь сберечь силы на вторую часть гонки.

Вот только это стало невозможным, потому что Матвей зашел на штрафной круг. Теперь он был в догоняющих — 22,3 секунды от Латыпова и Сучилова. Цветков тоже сработал точно, но делал это медленно из-за боязни промазать. Поэтому и ушел с рубежа через 13 секунд после парней.

Цветкову и Елисееву не удалось много отыграть (лидеры катили мощнее), но это совсем не значило, что они провалили гонку. Тем более Латыпов и Сучилов пальнули мимо по два раза, не справившись с ветром. Так все вернулось на свои места. Елисеев ушел с 9-секундным заделом относительно Цветкова. Латыпов теперь проигрывал 21 секунду. Рядом с ним был Никита Поршнев, которому погода не мешала выбивать все мишени. Группа из пяти человек, где затесался Сучилов, уступала больше 40.

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Представитель Санкт-Петербурга выдерживал темп, предложенный лидером, но не более. Сил было не так и много. Тот же Латыпов смог быстро догнать Цветкова до стойки. И самое приятное, что эта погоня его не захлестнула. Эдуард надежно сработал и переместился на первое место. Елисеев прошел круг и не отпустил соперника. А вот у Цветкова и Поршнева ничего не получилось. Хотя первый все еще сохранял шанс на медаль. Помешать этому мог только Сучилов, который собрался на третьем рубеже и вернулся в борьбу.

В споре за победу явным фаворитом выглядел Латыпов. С точки зрения скорости. Елисееву мог помочь только мандраж друга по сборной, который все много раз видели на этапах Кубка мира, но этого не произошло.

Латыпов был великолепен. И 0,3 секунды (после ухода с рубежа) на финише превратились в 13,3. Последний круг все еще дается Елисееву сложно. Правда, биатлонист объяснил это неправильным выбором лыж, которые откатывал сам.

Казалось, Сучилову было спокойнее всего, потому что не нужно было отбивать атаки преследователей, но для него все оказалось гораздо сложнее. Он совсем не успел порадоваться бронзе. После гонки спортсмена дисквалифицировали за то, что уходил со стрельбища с лишним патроном. Поэтому Цветков не зря зарубался с Евгением Гараничевым. Именно ему повезло попасть на подиум.

А как же лидер сборной Александр Логинов? У тюменца серьезные проблемы с физической формой. Если в спринте биатлонист заехал в топ-10, сегодня он только 17-й. И все это из-за чудовищных проблем со стрельбой. Логинов допустил 6 промахов (3 последних случились на заключительном рубеже). С такими показателями бороться за медали чемпионата страны, конечно же, невозможно.

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Чемпионат России. Ханты-Мансийск, Россия

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 31:46.6 (2)
2. Матвей Елисеев — +13,3 (2)
3. Максим Цветков — +1.08,0 (2)
4. Евгений Гараничев — +1.13,5 (2)
5. Никита Поршнев — +1.23,2 (2)…
10. Карим Халили — +2.31,7 (3)…
12. Кирилл Стрельцов — +2.59,7 (7)
13. Антон Бабиков — +3.01,3 (4)…
17. Александр Логинов — +3.21,7 (6).

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