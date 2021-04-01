Будущая румынка забрала золото чемпионата России, унизив всю нашу сборную
Просто шок…
Просто шок…
Второе место в женском спринте Натальи Ушкиной, которая теперь будет выступать за сборную Румынии, вызвало много разговоров. Несмотря на то, что биатлонистка не попадала даже в резерв, радости это не прибавляло. Статистика такова, что ребята, которые сменили спортивное гражданство, частенько обыгрывают нашу основу на этапах Кубка мира. Талант ли Ушкина? Было сложно судить по одной гонке. Тем более представительница Мордовии сказала, что так круто получаться у нее стало только в этом сезоне. Поэтому пасьют, где она стартовала первой
Девушки уступали Ушкиной 12 секунд. Чуть дальше была Лариса Куклина. После лежки дирижер гонки не изменился, а вот группа преследовательниц разбилась. На втором месте плотно закрепилась юниорка Гореева — 15 секунд отставания. Куклина проигрывала чуть больше 20. Казакевич допустила промах и зашла на круг. Биатлонистка из Свердловска была на 4-й позиции и не теряла шанса на возвращение в борьбу.
Тем более уже на втором рубеже Ушкина позволила себе ошибиться. И Гореева, кстати, тоже. Хотя ходом она шла убедительнее соперницы.
Проблемами конкуренток быстро воспользовалась опытная Куклина. Она сработала быстро и точно, уйдя с 10-секундным заделом относительно румынской спортсменки. Казакевич тоже собралась и теперь проигрывала подруге по сборной 22 секунды. Рядом с ней была Гореева. Все остальные уступали им больше минуты и не претендовали на медали. Светлана Миронова, например, была почти в двух минутах от Куклиной. Ужас.
Девушки продолжали сохранять интригу в борьбе за победу. Правда, мордвинка заметно проигрыала Ларисе ходом. Перед заключительной стрельбой она отставала на 22 секунды. В самом выгодном положении находилась Казакевич. На ее третье место все еще никто не претендовал. Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева и Гореева были далековато.
Напряженная стойка, конечно же, перевернула все с ног на голову. Куклина промазала и позволила выйти в лидеры Ушкиной. Сборница закрыла 3-секундный просвет на отметке 8,8 километра, но сил у Натальи было больше. В подъем она убежала от Куклиной вприпрыжку, даже не столкнувшись с
Что же до таланта Ушкиной, он несомненно есть. Да, она целенаправленно готовилась к чемпионату страны и выглядит куда бодрее уставшей основы, но глупо отрицать ее стрелковые и скоростные способности. И это явно не предел.
Чемпионат России.
Гонка преследования, 10 км. Женщины
1. Наталья Ушкина — 30:39.1 (1)
2. Лариса Куклина — +8,6 (1)
3. Ульяна Кайшева — +46,5 (1)
4. Ирина Казакевич — +53,1 (3)
5. Валерия Васнецова — +1.40,1 (2)
6. Виктория Сливко — +1.42,8 (3)
7. Анастасия Гореева — +2.06,1 (5)…
14. Светлана Миронова — +3.44,4 (7)…
20. Ольга Подчуфарова — +4.40,2 (1).