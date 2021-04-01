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1 апреля, источник: Sport24

Аликин: Ушкиной плюнули в душу. Даже если ее будут уговаривать остаться в сборной России, какой смысл?

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал решение Натальи Ушкиной выступать за сборную Румынии. Заявление о переходе спортсменка подала еще в августе 2020 года, но пока не смогла дебютировать за румынскую команду из-за пандемии коронавируса. На чемпионате России-2021 Ушкина завоевала бронзу в масс-старте, выиграла серебро в спринте и победила в гонке преследования.

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Источник: РИА "Новости"

«Это ее право. Если в том году она еще где-то выступала, выиграла юниорский чемпионат мира по летнему биатлону, то сейчас она даже ни в какие резервные списки не входила. Человек хочет бегать, что ей еще остается делать? У нас уже ушли две спортсменки выступать за сборную Беларуси. Сейчас выступают там нормально. Ушкина, наверное, решила посвятить свою жизнь спорту, поэтому приняла решение принять другое гражданство и выступать на соревнованиях под румынским флагом. Юридически ей никто не может запретить это сделать. Я считаю, что это правильное решение. И наша федерация не имеет права запретить ей сделать этот шаг. Да, Майгуров написал, что неизвестно, даст IBU разрешение или нет. А почему IBU не даст разрешение? Ушкина все нормы выполнила, за сборную не выступала два года. Ушкиной плюнули в душу. Никуда не брали, внимание не обращали. Кто-то своих тянет туда-сюда. Это решение же не просто так принялось. Она наверняка общалась с личным тренером, с руководством. Даже если ее и будут уговаривать остаться в сборной России, какой смысл? Ну, включат в списки, а дальше что? Поэтому правильное решение Наталья приняла», — приводит слова Аликина Metaratings.ru.

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