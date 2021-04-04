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12:27 (мск), источник: РБК

Чемпионка России по биатлону выиграла гонку, не получив патроны

Для участия в гонке спортсменке пришлось собирать патроны, оставшиеся с прошлых стартов, несмотря на это Лариса Куклина выиграла масс-старт чемпионата России по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

Российская биатлонистка Лариса Куклина, выступающая за Ямало-Ненецкий автономный округ, выиграла масс-старт по биатлону на 12,5 км на чемпионате России, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 37 минут 20,6 секунды, допустив один промах. Второй гонку завершила Наталья Ушкина, которая представляет Мордовию, ее отставание составило 17,1 секунды, она по ходу забега промахнулась дважды. Третье место у Виктории Сливко, выступающей за Тюменскую область, она отстала от лидера на 34,6 секунды, допустив один промах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже после финиша Куклина рассказала в эфире «Матч ТВ», что перед стартом она не получила патроны для участия в гонке. «Не было моей рабочей партии патронов. Так получилось», — сказала спортсменка. Она отметила, что для участия в масс-старте ей пришлось собирать патроны, оставшиеся с прошлых стартов.

Куклина принимала участие в прошедшем Кубка мира, по итогам сезона заняла 38-ю строчку, что является пятым результатом среди россиянок. Сборная России завершила турнир на шестой строчке общего зачета Кубка наций, из-за чего лишилась максимальной квоты на следующий сезон.

Чемпионат России по биатлону завершится 4 апреля.

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