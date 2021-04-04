Чемпионка России по биатлону выиграла гонку, не получив патроны
Для участия в гонке спортсменке пришлось собирать патроны, оставшиеся с прошлых стартов, несмотря на это Лариса Куклина выиграла
Для участия в гонке спортсменке пришлось собирать патроны, оставшиеся с прошлых стартов, несмотря на это Лариса Куклина выиграла
Российская биатлонистка Лариса Куклина, выступающая за
Спортсменка преодолела дистанцию за 37 минут 20,6 секунды, допустив один промах. Второй гонку завершила Наталья Ушкина, которая представляет Мордовию, ее отставание составило 17,1 секунды, она по ходу забега промахнулась дважды. Третье место у Виктории Сливко, выступающей за Тюменскую область, она отстала от лидера на 34,6 секунды, допустив один промах.
Уже после финиша Куклина рассказала в эфире «Матч ТВ», что перед стартом она не получила патроны для участия в гонке. «Не было моей рабочей партии патронов. Так получилось», — сказала спортсменка. Она отметила, что для участия в
Куклина принимала участие в прошедшем Кубка мира, по итогам сезона заняла 38-ю строчку, что является пятым результатом среди россиянок. Сборная России завершила турнир на шестой строчке общего зачета Кубка наций,
Чемпионат России по биатлону завершится 4 апреля.