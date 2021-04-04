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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бабиков пояснил, как плотный ужин помог ему победить в эстафете

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Антон Бабиков рассказал, как готовился к эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье спортсмен в составе сборной Башкортостана выиграл гонку, которая завершила соревновательную программу турнира.

«Силы на финишный рывок? Боролся за команду. Вчера очень устал, и вечером было понимание, что надо сильно загрузиться калориями. Плотно поужинал, и сегодня удалось немного восстановить силы. Все-таки дистанция 7,5 километров такая, что можно даже с усталостью отработать на максимуме», — объяснил Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Серебро в эстафете завоевала команда Югры, бронзу — представители Москвы.

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