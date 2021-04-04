Бабиков пояснил, как плотный ужин помог ему победить в эстафете
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Антон Бабиков рассказал, как готовился к эстафете на чемпионате России по биатлону в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Антон Бабиков рассказал, как готовился к эстафете на чемпионате России по биатлону в
В воскресенье спортсмен в составе сборной Башкортостана выиграл гонку, которая завершила соревновательную программу турнира.
«Силы на финишный рывок? Боролся за команду. Вчера очень устал, и вечером было понимание, что надо сильно загрузиться калориями. Плотно поужинал, и сегодня удалось немного восстановить силы.
Серебро в эстафете завоевала команда Югры, бронзу — представители Москвы.