Бабиков пояснил, как плотный ужин помог ему победить в эстафете

«Силы на финишный рывок? Боролся за команду. Вчера очень устал, и вечером было понимание, что надо сильно загрузиться калориями. Плотно поужинал, и сегодня удалось немного восстановить силы. Все-таки дистанция 7,5 километров такая, что можно даже с усталостью отработать на максимуме», — объяснил Бабиков в эфире «Матч ТВ».