Логинов полностью провалил чемпионат России. Что происходит с лучшим биатлонистом страны?
Исходя из результатов на национальном турнире, Александра можно было бы вообще не брать в сборную России.
Исходя из результатов на национальном турнире, Александра можно было бы вообще не брать в сборную России.
Чемпионат России по биатлону в 2021 году был для болельщиков не менее интересным, чем некоторые этапы Кубка мира. Классная борьба в каждой гонке; сумасшедший прорыв Натальи Ушкиной, которая обыграла всю сборную России и теперь переходит в команду Румынии; ожесточённое сражение Елисеева, Латыпова, Бабикова, Гараничева и Поршнева. И только многолетнего лидера сборной России Александра Логинова почти не было видно.
Саша полностью провалил чемпионат России. Исходя из его результатов, его можно было бы вообще не брать в национальную сборную. Что же происходит с лучшим биатлонистом страны?
В спринте Логинов был десятым с тремя промахами.
В гонке преследования Саша не попал даже в топ-15, финишировал на 16-м месте. Чемпион мира допустил шесть промахов, причём четыре из них пришлись на один рубеж.
В эстафетной гонке он тоже не сумел помочь сборной Тюменской области. Логинов бежал на втором этапе, принял эстафету в минуте позади лидера, а передал её почти в двух.
В
Это потеря мотивации или проблемы со здоровьем?
На этот вопрос должен ответить сам Логинов. В любом случае хочется надеяться, что Александр разберётся со всеми своими недугами — будь то физическое состояние или психологическое. Разбрасываться такими спортсменами наш биатлон точно не имеет права.
На чемпионате России Логинов не заслужил право выступать за сборную в следующем сезоне. Но в команде он, конечно, будет, поскольку занял место в топ-25 на Кубке мира. Хочется надеяться, что Александр в конце сезона просто расслабился, зная, что ему не надо проходить отбор.
Заключительная гонка в женской части чемпионата России снова завершилась триумфом Натальи Ушкиной, которая отказалась от российского паспорта и собирается выступать за сборную Румынии. Наталья в
Виктория Сливко отметилась третьим местом в гонке с общего старта. И теперь она тоже входит в число кандидатов на место в сборной на олимпийский чемпион. В женской сборной России конкуренция будет серьёзной. Да, это не мировой
Чемпионат России завершился мужской эстафетной гонкой. Победу в ней одержала команда Башкортостана, в которой блистали Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Впервые за последние пять лет сборная
И, конечно же, большое внимание привлёк провал сборной Тюменской области, за которую выступали такие звёзды как Александр Логинов и Евгений Гараничев. Но у чемпиона мира и призёра Олимпийских игр не получилось вытащить команду к медалям. Так или иначе, на чемпионате России было весело, а теперь наступает межсезонье, которое должно получиться едва ли менее интригующим. Ведь до Олимпиады остаётся всего девять месяцев.
Александр Говоров