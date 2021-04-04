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Сборная России проиграла Словакии
17:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Логинов полностью провалил чемпионат России. Что происходит с лучшим биатлонистом страны?

Исходя из результатов на национальном турнире, Александра можно было бы вообще не брать в сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по биатлону в 2021 году был для болельщиков не менее интересным, чем некоторые этапы Кубка мира. Классная борьба в каждой гонке; сумасшедший прорыв Натальи Ушкиной, которая обыграла всю сборную России и теперь переходит в команду Румынии; ожесточённое сражение Елисеева, Латыпова, Бабикова, Гараничева и Поршнева. И только многолетнего лидера сборной России Александра Логинова почти не было видно.

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Саша полностью провалил чемпионат России. Исходя из его результатов, его можно было бы вообще не брать в национальную сборную. Что же происходит с лучшим биатлонистом страны?

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Потеря мотивации или проблемы со здоровьем?

В спринте Логинов был десятым с тремя промахами.

В гонке преследования Саша не попал даже в топ-15, финишировал на 16-м месте. Чемпион мира допустил шесть промахов, причём четыре из них пришлись на один рубеж.

В эстафетной гонке он тоже не сумел помочь сборной Тюменской области. Логинов бежал на втором этапе, принял эстафету в минуте позади лидера, а передал её почти в двух.

В масс-старте Логинов участия не принимал.

Главной проблемой для Александра была стрельба. Катастрофическое количество промахов не позволяло россиянину включиться в борьбу. Но давайте будем до конца честны. Лыжный ход Логинова также нельзя назвать отличным, даже на национальном уровне Хотя буквально год назад ему в этом компоненте в России не было равных.

Это потеря мотивации или проблемы со здоровьем?

На этот вопрос должен ответить сам Логинов. В любом случае хочется надеяться, что Александр разберётся со всеми своими недугами — будь то физическое состояние или психологическое. Разбрасываться такими спортсменами наш биатлон точно не имеет права.

На чемпионате России Логинов не заслужил право выступать за сборную в следующем сезоне. Но в команде он, конечно, будет, поскольку занял место в топ-25 на Кубке мира. Хочется надеяться, что Александр в конце сезона просто расслабился, зная, что ему не надо проходить отбор.

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Ушкина снова на коне

Заключительная гонка в женской части чемпионата России снова завершилась триумфом Натальи Ушкиной, которая отказалась от российского паспорта и собирается выступать за сборную Румынии. Наталья в масс-старте стала второй, уступив лишь Ларисе Куклиной. Таким образом, Ушкина не опускалась ниже второго места ни в одной из гонок национального первенства. Два вторых и одно первое место — и такую спортсменку мы теряем?

Виктория Сливко отметилась третьим местом в гонке с общего старта. И теперь она тоже входит в число кандидатов на место в сборной на олимпийский чемпион. В женской сборной России конкуренция будет серьёзной. Да, это не мировой топ-уровень, но тоже неплохо.

Провал Тюмени, поражение Ханты-Мансийска

Чемпионат России завершился мужской эстафетной гонкой. Победу в ней одержала команда Башкортостана, в которой блистали Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Впервые за последние пять лет сборная Ханты-Мансийска не сумела выиграть в этом виде. На этот раз Поршнев и компания стали вторыми.

Отметим и третье место сборной Москвы. Столичный регион включается в серьёзную борьбу благодаря Матвею Елисееву и Кариму Халили.

И, конечно же, большое внимание привлёк провал сборной Тюменской области, за которую выступали такие звёзды как Александр Логинов и Евгений Гараничев. Но у чемпиона мира и призёра Олимпийских игр не получилось вытащить команду к медалям. Так или иначе, на чемпионате России было весело, а теперь наступает межсезонье, которое должно получиться едва ли менее интригующим. Ведь до Олимпиады остаётся всего девять месяцев.

Александр Говоров

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