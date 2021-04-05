В IBU пожаловались на самоуверенность принимающих допинг российских биатлонистов
Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) Джим Каррабре пожаловалcя на самоуверенность принимающих допинг российских биатлонистов. Его слова приводит VG.
Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) Джим Каррабре пожаловалcя на самоуверенность принимающих допинг российских биатлонистов. Его слова приводит VG.
«Как-то раз я сказал одному русскому: “Похоже, вы употребляете
Каррабре добавил, что когда IBU руководил Андерс Бессеберг,
В январе Бессеберга заподозрили в безосновательной защите интересов России в антидопинговом контексте. Позже стало известно, что он участвовал в коррупционных схемах и пользовался услугами проституток на деньги российской делегации. Издание InsideTheGames также сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 спорных