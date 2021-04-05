В IBU пожаловались на самоуверенность принимающих допинг российских биатлонистов

«Как-то раз я сказал одному русскому: “Похоже, вы употребляете какой-то сильнодействующий допинг”. А он ответил: “Вы никогда не узнаете, что мы делаем”. Он сказал это абсолютно серьезно!» — описал ситуацию Каррабре. По его мнению, россияне были слишком уверены в себе и думали, что их никогда не поймают.