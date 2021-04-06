«Заткнитесь, мистер». Тренер сборной Норвегии ответил Васильеву на обвинения в допинге
Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе жёстко ответил двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву.
Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе жёстко ответил двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву.
Ранее Васильев не раз утверждал, что превосходство Норвегии в биатлоне и в лыжных гонках обусловлено узаконенным применением допинга в рамках терапевтических исключений.
«Обвинять в допинге Стурлу Легрейда или других спортсменов, которых я контролирую или контролировал, — это неуважение к моей работе. Мистер Васильев, раз уж вы представляете страну с
В сезоне-2020/2021 Кубка мира по биатлону первые два места в общем зачёте у мужчин заняли норвежцы Йоханнес Бё и Легрейд. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 17-е место.