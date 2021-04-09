Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону

«Польховский остается в должности главного тренера до 31 мая, но по состоянию здоровья мы приняли обоюдное решение, что он не продолжит работу в данной должности. С 1 июня должность будет вакантной. Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру», — заявил Майгуров в интервью на канале СБР на YouTube.