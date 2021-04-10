Каминский высказался об уходе Польховского из сборной России

«Валерий Николаевич — очень опытный специалист, и терять его в олимпийский сезон, конечно, не хотелось бы. Мы знаем, что у него есть проблемы со здоровьем, но, думаю, что он все равно бы принес определенную пользу. Любому новому специалисту понадобится время, чтобы познакомиться с командой и состоянием дел, что не есть хорошо. Мы и так на сегодня отстаем кое в чем, особенно в материально-техническом обеспечении», — сказал Каминский.