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15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каминский высказался об уходе Польховского из сборной России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Михаил Гончаров. Тренер Валерий Польховский принес бы пользу сборной России по биатлону в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине, поэтому расставаться сейчас тяжело, заявил РИА Новости старший тренер мужской национальной команды Юрий Каминский.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что нынешний главный тренер национальной команды Польховский по состоянию здоровья оставит пост после 31 мая.

«Валерий Николаевич — очень опытный специалист, и терять его в олимпийский сезон, конечно, не хотелось бы. Мы знаем, что у него есть проблемы со здоровьем, но, думаю, что он все равно бы принес определенную пользу. Любому новому специалисту понадобится время, чтобы познакомиться с командой и состоянием дел, что не есть хорошо. Мы и так на сегодня отстаем кое в чем, особенно в материально-техническом обеспечении», — сказал Каминский.

«Каково состояние Валерия Николаевича, лучше расскажут врачи. Он сказал, что вроде бы его подлечили. Чувствует себя нормально», — пояснил он.

Также Каминский отметил, что не будет рекомендовать руководству СБР человека, который мог бы занять вакантное место. «Я никого рекомендовать не буду (на должность главного тренера). Есть понятие субординации, которое не предполагает этого. Если меня спросят, то я могу высказать свое мнение», — заявил специалист.

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