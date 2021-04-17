«Не вижу в сборной командного духа». Светлана Ишмуратова — о проблемах российского биатлона
Олимпийская чемпионка — об итогах прошедшего сезона и большом количестве негатива вокруг национальной сборной.
Олимпийская чемпионка — об итогах прошедшего сезона и большом количестве негатива вокруг национальной сборной.
Светлана Ишмуратова — из того золотого состава сборной России, который был законодателем мод в женском биатлоне в начале века. Только классических эстафетных титулов чемпионки мира у Светланы три, а есть еще золото в олимпийской эстафете и личные награды. Это все — как будто из другой жизни, из той, когда мы не считали удовлетворительным результатом одну бронзу чемпионата мира. Нынешние биатлонные реалии Ишмуратова оценила в интервью «СЭ».
— Впечатления от прошедшего сезона, конечно, не очень хорошие, — сказала Ишмуратова. — Я не увидела слаженной работы спортсменов и тренеров.
— Кто оставил у вас приятное впечатление по сезону?
— Даже не знаю. Наверное, Эдуард Латыпов, он сейчас на слуху и выступал хорошо. Хочу отдать должное Саше Логинову, который стартовал, несмотря на горе в семье. Прекрасно его понимаю, сама потеряла отца в прошлом году, и меня как будто из жизни на
— Сейчас многие спортсмены уходят на самоподготовку. Ваше мнение о ней?
— На это может пойти только тот, кто
— Кто на это сейчас способен в сборной?
— Я бы выделила одного Логинова. Вот ему я бы пошла навстречу. Остальным — пока нет, они не готовы.
— Не так давно Александр Легков, рассуждая на эту тему, тоже отметил, что в самоподготовке очень не хватает спарринга. И в то же время сказал, что в его время в лыжной сборной очень здорово работала система с несколькими группами у разных тренеров.
— Да, это же создает конкуренцию внутри команды. Это правильно, и я с Сашей полностью согласна. В те годы, когда я выступала, внутренняя конкуренция нас очень подстегивала. Тренеры не знали, кого поставить в эстафету: можно было выбирать любую из
— Некоторые отмечают, что штаб сборной меняется слишком часто. Согласны?
— Это действительно проблема. Тренер не может за один год раскрыться. Спортсмен прежде всего человек, сегодня он бежит, завтра нет. Чтобы понять подопечного, раскрыть его физические возможности и таланты, нужно несколько лет.
— Валерий Польховский уходит из команды, и непонятно, что будет дальше с постом главного тренера.
— А зачем вообще нужен главный тренер, если он начинает вмешиваться в рабочий процесс? Ничего хорошего это не принесет. В этом и проблема. Старшие тренеры отвечают за стрельбу, за физподготовку и так далее. У них своя система, это не просто так, что давайте сегодня побегаем, завтра на роллерах покатаемся. Тут как в цепочке, все звенья взаимосвязаны. А тут еще один человек начинает влезать и говорить — вот ты так не делай, а так делай. Считаю, что должность главного тренера фактически не нужна. Для чего тогда у нас президент федерации, исполнительный директор? Получается, что они дублируют полномочия, а зачем раздувать штат?
— Кстати, Юрий Каминский пришел в команду из лыжных гонок, что у него получается?
— Да, она отличается. Но, к примеру, у меня тренер, Валентин Николаевич Задонский, тоже пришел из лыж. И я ему по гроб жизни обязана, потому что именно он сделал из меня олимпийскую чемпионку. Готовил, учил, воспитывал. Смысл ведь не только в том, чтобы давать нагрузки. Валентин Николаевич постоянно повторял: «Думай головой, что ты делаешь и как. Не просто вышла и побегала, а понимая, для чего это нужно, почему именно в таком темпе. Ты должна знать это лучше, чем сам тренер, потому что я в твою шкуру никогда не залезу так, чтобы прочувствовать все ощущения». Нужно анализировать, пропускать через себя, думать, пошла эта тренировка на пользу или нет.
— Каким вам видится следующий сезон?
— Если дадут нормально подготовиться, не будут дергать ни ребят, ни тренеров, если не будет срывов по проведению сборов, то команда должна выровняться. И не будет таких спадов, как в нынешнем году. Это позволит найти основу, чтобы прыгнуть вверх. Ощутить свои силы и возможности. Психология очень важна, надо понять, что они способны соревноваться с конкурентами, что они готовы. Сейчас командного духа я, честно говоря, не вижу. Только распри, критику и оскорбления. Это, конечно, не добавляет нам плюсов. Нужно думать о хорошем и в первую очередь уважать друг друга. Тогда и результаты появятся.
Антон Бабошин