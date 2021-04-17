«Не вижу в сборной командного духа». Светлана Ишмуратова — о проблемах российского биатлона

Светлана Ишмуратова — из того золотого состава сборной России, который был законодателем мод в женском биатлоне в начале века. Только классических эстафетных титулов чемпионки мира у Светланы три, а есть еще золото в олимпийской эстафете и личные награды. Это все — как будто из другой жизни, из той, когда мы не считали удовлетворительным результатом одну бронзу чемпионата мира. Нынешние биатлонные реалии Ишмуратова оценила в интервью «СЭ».

— Впечатления от прошедшего сезона, конечно, не очень хорошие, — сказала Ишмуратова. — Я не увидела слаженной работы спортсменов и тренеров. Какие-то обвинения с обеих сторон, критика. Должно быть, на мой взгляд, взаимное уважение. Когда работа ладится, критики нет — тренер верит в спортсмена, и наоборот. Если ты хочешь получить результат, все разногласия решаются между собой, не вынося сора из избы, и никогда не выкидываются наружу. А то, что мы видим, отрицательно влияет и на федерацию, и вообще на наш вид спорта в стране. Считаю, что нужно дать время ребятам потренироваться, некоторые из них уже и забыли, что такое третья тренировка. И спокойно поработать, не залезая в этот процесс.

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У девушек выделить некого

— Кто оставил у вас приятное впечатление по сезону?

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— Даже не знаю. Наверное, Эдуард Латыпов, он сейчас на слуху и выступал хорошо. Хочу отдать должное Саше Логинову, который стартовал, несмотря на горе в семье. Прекрасно его понимаю, сама потеряла отца в прошлом году, и меня как будто из жизни на какое-то время выключили. А Саша, несмотря ни на что, нашел силы соревноваться. А мог бы бросить, сказать, что у него несчастье, и все. У девушек же выделить некого. Очень нестабильные выступления, которые говорят о неподготовленности.

— Сейчас многие спортсмены уходят на самоподготовку. Ваше мнение о ней?

— На это может пойти только тот, кто по-настоящему готов. Работать одному вдвойне сложнее, чем тренироваться в команде. Там так или иначе есть лидер на данный момент, он побежал на тренировке, остальные потянулись за ним. Стараются не отставать, перешагнуть через себя. Когда ты один, нет человека, который бы тебя мотивировал — быстрым бегом или чем-то еще. Нужно самому себя заставлять. А делать это по несколько раз в день очень сложно. Нужно понимать и это, и то, что у тебя под рукой не будет врача или массажиста, чтобы сделать какие-то восстановительные процедуры. Все будет зависеть только от спортсмена и тренера.

— Кто на это сейчас способен в сборной?

— Я бы выделила одного Логинова. Вот ему я бы пошла навстречу. Остальным — пока нет, они не готовы.

— Не так давно Александр Легков, рассуждая на эту тему, тоже отметил, что в самоподготовке очень не хватает спарринга. И в то же время сказал, что в его время в лыжной сборной очень здорово работала система с несколькими группами у разных тренеров.

— Да, это же создает конкуренцию внутри команды. Это правильно, и я с Сашей полностью согласна. В те годы, когда я выступала, внутренняя конкуренция нас очень подстегивала. Тренеры не знали, кого поставить в эстафету: можно было выбирать любую из шести-семи биатлонисток и выигрывать. Нельзя было болеть, расслабляться, дисциплина была на высочайшем уровне. А сейчас у тренеров другая проблема: а кто же побежит? Потому что особо никто и не может.

Нужно уважать друг друга

— Некоторые отмечают, что штаб сборной меняется слишком часто. Согласны?

— Это действительно проблема. Тренер не может за один год раскрыться. Спортсмен прежде всего человек, сегодня он бежит, завтра нет. Чтобы понять подопечного, раскрыть его физические возможности и таланты, нужно несколько лет.

— Валерий Польховский уходит из команды, и непонятно, что будет дальше с постом главного тренера.

— А зачем вообще нужен главный тренер, если он начинает вмешиваться в рабочий процесс? Ничего хорошего это не принесет. В этом и проблема. Старшие тренеры отвечают за стрельбу, за физподготовку и так далее. У них своя система, это не просто так, что давайте сегодня побегаем, завтра на роллерах покатаемся. Тут как в цепочке, все звенья взаимосвязаны. А тут еще один человек начинает влезать и говорить — вот ты так не делай, а так делай. Считаю, что должность главного тренера фактически не нужна. Для чего тогда у нас президент федерации, исполнительный директор? Получается, что они дублируют полномочия, а зачем раздувать штат?

— Кстати, Юрий Каминский пришел в команду из лыжных гонок, что у него получается? Все-таки в лыжах и биатлоне подготовка разная.

— Да, она отличается. Но, к примеру, у меня тренер, Валентин Николаевич Задонский, тоже пришел из лыж. И я ему по гроб жизни обязана, потому что именно он сделал из меня олимпийскую чемпионку. Готовил, учил, воспитывал. Смысл ведь не только в том, чтобы давать нагрузки. Валентин Николаевич постоянно повторял: «Думай головой, что ты делаешь и как. Не просто вышла и побегала, а понимая, для чего это нужно, почему именно в таком темпе. Ты должна знать это лучше, чем сам тренер, потому что я в твою шкуру никогда не залезу так, чтобы прочувствовать все ощущения». Нужно анализировать, пропускать через себя, думать, пошла эта тренировка на пользу или нет.

— Каким вам видится следующий сезон?

— Если дадут нормально подготовиться, не будут дергать ни ребят, ни тренеров, если не будет срывов по проведению сборов, то команда должна выровняться. И не будет таких спадов, как в нынешнем году. Это позволит найти основу, чтобы прыгнуть вверх. Ощутить свои силы и возможности. Психология очень важна, надо понять, что они способны соревноваться с конкурентами, что они готовы. Сейчас командного духа я, честно говоря, не вижу. Только распри, критику и оскорбления. Это, конечно, не добавляет нам плюсов. Нужно думать о хорошем и в первую очередь уважать друг друга. Тогда и результаты появятся.