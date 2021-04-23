Биатлонист Лапшин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
ТАСС, 23 апреля. Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, дисквалифицирован на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
ТАСС, 23 апреля. Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, дисквалифицирован на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
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«Тимофей Лапшин признан виновным в нарушении антидопинговых правил Международного союза биатлонистов, которое произошло в 2012 году», — говорится в сообщении.