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13:39 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Лапшин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 23 апреля. Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, дисквалифицирован на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служюа Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Тимофей Лапшин признан виновным в нарушении антидопинговых правил Международного союза биатлонистов, которое произошло в 2012 году», — говорится в сообщении.

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