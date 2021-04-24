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24 апреля, источник: Sport24

Дисквалифицированный за допинг биатлонист Лапшин рассказал, как в его организме оказалось запрещенное вещество

Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, рассказал, каким образом в его организме оказалось запрещенное вещество. В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсмена на один год на основании допинг-теста, взятого Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на соревнованиях «Ижевская винтовка» в декабре 2013 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Дело было в 2013 году, после декабрьских этапов Кубка IBU. Я немножко приболел, и, когда мы садились в самолет, взлетали, у меня заложило все пазухи, заложило уши и очень давило на лоб. Я очень сильно испугался и пошел спрашивать какие-то капли у доктора. Доктор сказал, что наша аптечка оставлена в Европе, и он из своей аптечки дал мне капли “Ринофлуимуцил”. Мы оба посмотрели, что это за капли, и убедились в том, что они разрешены во внесоревновательный период. А соревновательный период — это за 12 часов до гонки и 12 часов после гонки. После того, как мы прилетели в Ижевск, были соревнования. Соответственно, 21 декабря мы бежали спринт, и тогда я занял второе место. И меня взяли на допинг-тест. Когда я его прошел, я написал в протоколе “Ринофлуимуцил”, как и советовал доктор, когда мы с ним общались. После этого прошло 7 лет и пришло уведомление о моем отстранении. Да, я признаю свою ошибку в том, что я принял эти капли в экстренном случае, но не для того, чтобы улучшить какие-то результаты и как-то сжульничать», — сказал Лапшин на собственном YouTube-канале LAPSHINLIVE.

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