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26 апреля, источник: ТАСС

Биатлонист Халили будет готовиться к сезону вместе со сборной под руководством Каминского

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российский биатлонист Карим Халили будет готовиться к олимпийскому сезону в составе национальной команды под руководством старшего тренера сборной Юрия Каминского. Об этом ТАСС сообщил тренер лыжников Егор Сорин.

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Источник: РИА "Новости"

«Карим будет тренироваться с Каминским в составе сборной по биатлону», — ответил Сорин на вопрос, будет ли Халили готовиться к олимпийскому сезону вместе с лыжной командой.

Халили, выигравший на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке бронзовую медаль в эстафете, готовился к прошлому сезону вместе с лыжниками сборной России из группы Егора Сорина. Сотрудничество Сорина и Халили началось летом 2019 года.

На ЧМ-2021 Халили выступал также в индивидуальной гонке, где занял шестое место, показав лучший результат среди россиян. В масс-старте спортсмен пришел к финишу 20-м. В активе 22-летнего Халили есть также серебро эстафеты этапа Кубка мира в чешском Нове-Место, который состоялся сразу после окончания мирового первенства.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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