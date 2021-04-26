Биатлонист Халили будет готовиться к сезону вместе со сборной под руководством Каминского

«Карим будет тренироваться с Каминским в составе сборной по биатлону», — ответил Сорин на вопрос, будет ли Халили готовиться к олимпийскому сезону вместе с лыжной командой.

Халили, выигравший на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке бронзовую медаль в эстафете, готовился к прошлому сезону вместе с лыжниками сборной России из группы Егора Сорина. Сотрудничество Сорина и Халили началось летом 2019 года.

На ЧМ-2021 Халили выступал также в индивидуальной гонке, где занял шестое место, показав лучший результат среди россиян. В масс-старте спортсмен пришел к финишу 20-м. В активе 22-летнего Халили есть также серебро эстафеты этапа Кубка мира в чешском Нове-Место, который состоялся сразу после окончания мирового первенства.