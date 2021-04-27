Приз лучшим возрастным участникам Кубка мира по биатлону не станет официальным

В минувшем сезоне американские биатлонистки Сюзан Данкли и Клэр Иган учредили награду для лучших участников Кубка мира старше 33 лет, им было решено дарить памятные призы и серебряные майки (бибы), которые вручную связала Данкли. Первыми обладателями приза стали словенец Яков Фак (11-е место в общем зачете) и француженка Анаис Бескон (18-е место).

«Серебряный биб — идея спортсменов и для спортсменов, планов что-либо менять и делать его официальным нет», — сообщили в IBU.

В минувшем сезоне на международных соревнованиях впервые использовались два новых биба — золотой (его на чемпионате мира надевал действующий победитель в каждой из дисциплин) и синий (лидер в зачете Кубка мира среди биатлонистов не старше 25 лет). До этого международная федерация использовала только два биба — желтый (в нем выступал лидер общего зачета) и красный (лидер отдельной дисциплины).