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27 апреля, источник: ТАСС

Приз лучшим возрастным участникам Кубка мира по биатлону не станет официальным

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Приз лучшим биатлонистам Кубка мира старше 33 лет не будет наделен официальным статусом. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

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В минувшем сезоне американские биатлонистки Сюзан Данкли и Клэр Иган учредили награду для лучших участников Кубка мира старше 33 лет, им было решено дарить памятные призы и серебряные майки (бибы), которые вручную связала Данкли. Первыми обладателями приза стали словенец Яков Фак (11-е место в общем зачете) и француженка Анаис Бескон (18-е место).

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«Серебряный биб — идея спортсменов и для спортсменов, планов что-либо менять и делать его официальным нет», — сообщили в IBU.

В минувшем сезоне на международных соревнованиях впервые использовались два новых биба — золотой (его на чемпионате мира надевал действующий победитель в каждой из дисциплин) и синий (лидер в зачете Кубка мира среди биатлонистов не старше 25 лет). До этого международная федерация использовала только два биба — желтый (в нем выступал лидер общего зачета) и красный (лидер отдельной дисциплины).

Российские биатлонисты не могли претендовать на серебряный биб — самым возрастным в команде был Евгений Гараничев. 33-летие бронзовый призер сочинской Олимпиады отметил 13 февраля.

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