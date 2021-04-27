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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Логинов будет тренироваться в группе Башкирова, Латыпов — у Каминского

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов в новом сезоне будет тренироваться в группе Сергея Башкирова, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: РИА "Новости"

СБР объявил предварительный состав сборных России на новый сезон. В группу Башкирова также вошли Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков.

В группу Юрия Каминского включены Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.

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В прошлом году Логинов проводил всю предсезонную часть подготовки отдельно от основного состава сборной России.

Женская сборная России также будет разделена на две группы — Михаила Шашилова (Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Виктория Сливко) и Евгения Куваева (Евгения Павлова-Буртасова, Татьяна Акимова). Группы Башкирова и Куваева будут расширены.

«Объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Мы пришли к тому, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров», — сказал глава СБР Виктор Майгуров.

«На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того, как спортсмены пройдут углублённое медицинское и этапное комплексное обследования. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счёт ближайшего резерва», — добавил он.

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