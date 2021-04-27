Логинов будет тренироваться в группе Башкирова, Латыпов — у Каминского

СБР объявил предварительный состав сборных России на новый сезон. В группу Башкирова также вошли Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков.
В группу Юрия Каминского включены Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.
В прошлом году Логинов проводил всю предсезонную часть подготовки отдельно от основного состава сборной России.
Женская сборная России также будет разделена на две группы — Михаила Шашилова (Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Виктория Сливко) и Евгения Куваева (Евгения Павлова-Буртасова, Татьяна Акимова). Группы Башкирова и Куваева будут расширены.
«Объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Мы пришли к тому, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров», — сказал глава СБР Виктор Майгуров.
«На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того, как спортсмены пройдут углублённое медицинское и этапное комплексное обследования. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счёт ближайшего резерва», — добавил он.