В Красноярском Минспорте отреагировали на слезы биатлонистки Васильевой из-за маленькой зарплаты

В пятницу 29-летняя спортсменка сообщила, что получила за прошлый месяц всего 10 тысяч рублей, опубликовав в инстаграме видео, на котором сидит и плачет по этому поводу.

«Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» официально прокомментировал заявление биатлонистки Маргариты Васильевой на собственной странице в сети инстаграм относительно заработной платы, полученной за апрель 2021 года.

Согласно положению об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа — аванс, 10 числа следующего месяца — полный расчет. 25.04. Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей. Необходимо отметить, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам.

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В предыдущем сезоне Маргарита Васильева из-за дисквалификации за три пропущенных допинг-пробы не выступала на соревнованиях и была принята на работу только 1 апреля этого года. Сезон уже закончился, соответственно, в данный момент она получает заработную плату без надбавки за спортивный результат, — говорится в сообщении Минспорта Красноярского края.