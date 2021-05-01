В Красноярском Минспорте отреагировали на слезы биатлонистки Васильевой из-за маленькой зарплаты
Министерство спорта Красноярского края отреагировало на слезы биатлонистки Маргариты Васильевой по поводу небольшой зарплаты за апрель.
Министерство спорта Красноярского края отреагировало на слезы биатлонистки Маргариты Васильевой по поводу небольшой зарплаты за апрель.
В пятницу 29-летняя спортсменка сообщила, что получила за прошлый месяц всего 10 тысяч рублей, опубликовав в инстаграме видео, на котором сидит и плачет по этому поводу.
«Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» официально прокомментировал заявление биатлонистки Маргариты Васильевой на собственной странице в сети инстаграм относительно заработной платы, полученной за апрель 2021 года.
Согласно положению об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа — аванс, 10 числа следующего месяца — полный расчет. 25.04. Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей. Необходимо отметить, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам.
В предыдущем сезоне Маргарита Васильева
Недавно Васильева отбыла дисквалификацию сроком 1,5 года за нарушение правил доступности. Отстранение россиянки истекло 17 марта.