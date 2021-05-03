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14:07 (мск), источник: ТАСС

Хованцев: Российский биатлон после допинговых скандалов нуждается в честных тренерах

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российский биатлон нуждается в стратегии развития вида спорта, направленной в частности на подготовку новых специалистов, которые будут способны воспитывать сильных спортсменов без помощи запрещенных средств и методов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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Источник: РИА "Новости"

Специалист считает, что сейчас руководство Союза биатлонистов России может бросить все силы на подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, отодвинув на второй план работу по выработке единой стратегии развития вида спорта. «Без этого нам не достичь уровня, который был в 90-е годы, когда мы еще использовали ресурс, заложенный в советские времена», — заметил он.

«Затем этот ресурс начал таять, а после мы попали под влияние использования запрещенных веществ. Да, были результаты, но у нас все позабирали. Из лидеров после 2006 года нетронутыми остались только Антон Шипулин и Максим Чудов. Конечно, сейчас сложно выбираться, за этим находится много тренеров, которые далеки от методик, которые надо использовать для того, чтобы готовиться без всякой запрещенной помощи. Вот это вопрос, эту работу надо выстраивать», — сказал Хованцев.

«Мне не нравятся высказывания многих специалистов, которые критикуют иностранцев, обвиняя их в использовании чего-то. Если уж кто-то будет пойман на чем-то, то их никто не спасет. Достаточно вспомнить печальную историю в финских лыжных гонках, они после долго из этого выкарабкивались», — добавил он.

С 2006 года за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы более 15 российских биатлонистов.

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